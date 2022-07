Ascolti Tv venerdì 29 luglio 2022, Top Dieci 17.7%, Grand Hotel 12.3%

Condividi su

Ascolti Tv venerdì 29 luglio 2022. Top Dieci, in replica, vince nel prime time con oltre 2 milioni di telespettatori. Supera Grand Hotel – Intrighi e Passioni. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 29 luglio 2022, il prime time

Vince Top Dieci

Su Rai 1 Top Dieci ha registrato 2.087.000 spettatori con 17.7% Su Rai 2 N.C.I.S. 791.000 con 5.5%.N.C.I.S. Hawai’i 638.000 con 4.8%. Per Rai 3 Driven – Il caso DeLorean è visto da 566.000 persone con 4.2%. Su Canale 5 Grand Hotel – Intrighi e Passioni 1.407.000 spettatori con 12.3% Su Rete 4 Quarto Grado: Le Storie – Estate 1.025.000 con 8.9% Per Italia 1 Chicago MED è visto da 748.000 persone con 5.9% Su La 7 Eden – Un Pianeta da Salvare 468.000 telespettatori con 4% Su Tv8 I delitti del BarLume – La loggia del cinghiale 321.000 persone con 2.4%. Per NOVE I Migliori Fratelli di Crozza 527.000 spettatori con 3.8%.

La fascia preserale

Blob al 5.4%

Su Rai 1 Reazione a Catena- L’Intesa Vincente 2.215.000-23.2%. Reazione a Catena 3.180.000 -27.9%. Su Rai 2 Hawaii Five-0 427.000 con 4%. Blue Bloods 558.000 con 4.3%. Per Rai 3 TGR 1.677.000 con 13.9%. Blob 715.000 con 5.4% Su Canale 5 Avanti il Primo! 1.100.000 con 12%. Avanti un Altro! 1.740.000 con 15.7%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore 521.000 spettatori con 3.9%. Per Italia 1 CSI Miami 419.000 persone con 3.3%. Su La 7 Padre Brown è visto da 180.000 persone con 2.1%. Su Tv8 4 Ristoranti 173.000 spettatori con 1.4%. Per NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 218.000 spettatori con 1.7%.

Ascolti Tv venerdì 29 luglio 2022, l’access prime time

NCIS al 6.3%

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 2.902.000 spettatori con 19.7% Su Rai 2 Tg2 Post 703.000 spettatori con 4.8%. Per Rai 3 Viaggio in Italia 749.000-5.4%. Un Posto al Sole 1.268.000 con 8.5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.270.000 telespettatori con 15.4%. Su Rete 4 Controcorrente 809.000-5.6%; 876.000-5.9%. Per Italia 1 NCIS è visto da 917.000 persone con 6.3 % Su La 7 In Onda ha registrato 1.063.000 spettatori con 7.2% Su Tv8 4 Hotel 367.000 spettatori con 2.5% Per NOVE Deal with It – Stai al Gioco 287.000 con 2%.

Daytime mattutino

Agorà Estate al 6.5%

Su Rai 1 Uno Mattina Estate 604.000 con 16%. Camper 1.152.000 con 12.7%. Su Rai 2 Dream Hotel – Thailandia 461.000 spettatori con 6.7%. Per Rai 3 Agorà Estate 261.000 con 6.5%. Agorà Estate Extra 256.000 con 6.1%. Su Canale 5 Morning News 579.000 con 14.8%; 536.000 con 14.3%. Forum 1.182.000 con 18% Su Rete 4 Rizzoli & Isles è visto da 79.000 persona con 2.1%. Per Italia 1 Sport Mediaset 787.000 persone con 6.8%. Su La 7 L’Aria che Tira Estate 271.000 con 5.6%; 393.000 con 4.2% .

Ascolti Tv venerdì 29 luglio 2022, day time pomeridiano

Overland oltre l’8%

Su Rai 1 Estate in Diretta ha registrato 1.413.000 telespettatori con 17.6%. Su Rai 2 Pomeriggio Sportivo 237.000 con 2.3%. Squadra Speciale Cobra 11 318.000 con 3.5% Per Rai 3 Overland 619.000 con 8.2%. Geo Magazine 813.000 con 9.6%. Su Canale 5 Terra Amara 1.869.000-20.5%. Un altro Domani 1.273.000-16.4% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 571.000 con 5.8%. Tg4 – Diario del Giorno 287.000 con 3.6%. Per Italia 1 I Griffin 419.000-4.5%. Lethal Weapon 306.000-3.7%. Su La 7 Eden – Un Pianeta da Salvare 213.00 0 spettatori con 1.5 %

Ascolti Tv venerdì 29 luglio 2022, seconda serata

Codice al 7.6%

Su Rai 1 Codice – La Vita è Digitale ha registrato 334.000 telespettatori con 7.6% Su Rai 2 The Blacklist 324.000 con 3.1%. Filming Italy Sardegna Festival 153.000 con 2.2%. Per Rai 3 Hudson & Rex 199.000 persone con 2% Su Canale 5 TG5 Notte 309.000 telespettatori con 7.8% Su Rete 4 Criminal Intent 241.000 spettatori con 6.4% Per Italia 1 Contagion 326.000 persone con 6.9%