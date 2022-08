Spot in tv: Francesco Totti scende in campo anche per i gelati Grom

Condividi su

Da alcune settimane sta andando in onda il primo spot Grom 2022. Il protagonista è Francesco Totti. Il regista della pubblicità è Valerio Musilli. La campagna è prodotta da Think Cattleya in collaborazione con Apload , Mindshare e Edelman Italia.

Grom, presentazione dello spot

Grom è una catena di gelaterie nata a Torino nel 2003 e da qualche anno è stata assorbita dalla multinazionale Unilever. E’ specializzata soprattutto nella produzione di gelati confezionati, producendo barattoli, coni, stecchi ma anche creme da spalmare.

Oltre nei bar e nei supermercati è possibile gustare il gelato Grom in alcune gelaterie sparse per il territorio italiano, anche se negli ultimi anni l’azienda ne ha chiuse diverse per puntare maggiormente sulla grande distribuzione.

Il gelato è un prodotto che si può assaporare in ogni periodo dell’anno ma è inevitabile che il picco di vendite si registri in estate. E’ infatti un alimento fresco, gustoso, nutriente che aiuta ad affrontare le temperature torride tipiche della stagione.

Quest’anno Grom ha scelto di puntare la propria campagna di marketing anche in televisione, realizzando in assoluto la sua prima pubblicità televisiva che è stata ovviamente diffusa in questo periodo. Un invito agli amanti del gelato a scegliere un prodotto realizzato con materie prime di qualità e adatto anche agli intolleranti al glutine. Grom inoltre non utilizza aromi e coloranti.

Spot Grom 2022, Totti come testimonial

Per il suo primo spot Grom ha scelto come testimonial Francesco Totti, che nel corso degli anni ha già prestato il proprio volto a numerosissime pubblicità che sponsorizzano prodotti di diversa natura. Lo ricordiamo infatti negli spot che promuovono bevande gassate o alcoliche, marchi di automobili, detersivi e offerte di vari gestori telefonici.

Seppur potrebbe sembrare a primo impatto una scelta quasi scontata, con il senno di poi si è rivelata una decisione vincente. Francesco Totti infatti nelle ultime settimane è tornato al centro del gossip per la separazione da sua moglie Ilary Blasi dopo 17 anni di matrimonio e 3 di fidanzamento.

Francesco Totti è un personaggio autoironico, autentico e soprattutto ha costruito la propria carriera grazie a innumerevoli sacrifici. Grom punta su quest’ultimo aspetto perché anche l’azienda fa lo stesso per mantenere degli alti standard qualitativi.

Spot Grom, racconto e ambientazione

Lo spot Grom si svolge in unico ambiente. In gelateria un ragazzo accoglie con cordialità Francesco Totti che rappresenta uno dei clienti abituali. L’ex calciatore infatti lo saluta chiamandolo anche per nome: ” Ciao Lorè, mi fai un cono oggi?”.

Il suo interlocutore risponde con ironia: “E se te lo faccio mango e fragola, Giallo e…?”. “Rosso!” ribatte Totti; infastidito per le solite battutine sulla sua squadra del cuore, l’As Roma, con la quale ha esordito in Serie A nel 1993 e di cui è stato il Capitano fino al 2017, anno del suo ritiro.

Il testimonial riceve poi un gelato composto da due gusti classici, cioccolato e pistacchio. In chiusura Totti esclama: “Con le battute sei scarso, però con il gelato sei da 10”, con evidente riferimento al numero di maglia dell’ex Capitano.

Si tratta di uno spot semplice, lineare che pecca un po’ di originalità ma che diventa dopo tutto godibile con la presenza di Totti.