Spot in TV: con Prima Assicurazioni l’RC Auto diventa un film

Da alcune settimane sta andando in onda il nuovo spot di Prima Assicurazioni 2022. Dopo Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara, i testimonial tornano ad essere persone comuni.

La regia è di Samuel & Gunnar. E’ prodotto da Akita Film in collaborazione con TBWA\Italia ed EDI – Effetti Digitali Italiani.

Prima assicurazioni 2022, presentazione dello spot

Prima Assicurazioni è un’agenzia assicurativa nata a Milano nel 2014. Nel giro di pochi anni è riuscita ad imporsi sul mercato proponendo la vendita di polizze online.

Lo spot si rivolge ai possessori di mezzi di trasporto che sono obbligati per legge (Legge 990 del 1969) ad assicurarli. Il pagamento della quota annuale tutela il contraente nel caso in cui sia autore di danni fisici o materiali ad altre persone, compresi i propri passeggeri. L’RC Auto nasce infatti per garantire la copertura economica di un eventuale risarcimento danni.

Per la nuova campagna pubblicitaria Prima Assicurazioni ha scelto di cambiare narrazione. Dopo aver tratto vantaggio dalla popolarità di Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara, in concomitanza con l’uscita della terza stagione di Suburra, l’agenzia assicurativa ha scelto di affidarsi a persone comuni.

Lo spot attualmente in onda è solo il primo di una trilogia di “mini film” che rappresentano altrettanti generi, l’azione, il western, l’horror. Scelto però nuovamente come colonna sonora il brano Come Prima di Tony Dallara.

Pubblicità Prima assicurazioni, racconto, ambientazione

Nella scena iniziale viene presentato ai telespettatori il titolo dello spot “Prima Assicurazioni presente Missione Rc Auto”.

Il protagonista è un uomo che sta fuggendo da qualcuno, che è sulle sue tracce, ed è costantemente spiato. Viene infatti immortalato durante un incontro con una donna che gli consegna una valigetta grigia, di cui per il momento ignoriamo il contenuto.

Terminato il fugace appuntamento, inizia a correre verso una meta ben precisa. Dopo aver scavalcato una transenna salta a bordo di un’auto decappottabile mentre attiva in pochi secondi la polizza online. Durante la scena una voce fuori campo recita: “Quando la vita è una corsa contro il tempo, non resta che passare all’azione perché fermarsi non è mai concesso. Mai.”

Nel corso della fuga però avviene un evento inaspettato. La vettura si ferma per strada ed il protagonista è obbligato ad affidarsi all’assistenza stradale geolocalizzata, uno dei servizi aggiuntivi di Prima Assicurazioni.

Nel finale invece si ritrova in una sorta di capannone industriale dove è stato presumibilmente vittima di un agguato. E’ infatti a terra, quasi dolorante. Riesce però ad avvicinare a sé la valigetta grigia. Al suo interno è presente un computer con il quale accede al sito di Prima Assicurazioni per un preventivo.

Nonostante quanto accaduto, Prima Assicurazioni rappresenterebbe per lui una costante certezza, rafforzata dalla voce narrante:” La polizza auto contro ogni genere di imprevisto”.

Prima assicurazioni 2022 Analisi dello spot

Prima Assicurazioni non è la prima azienda che ricorre al linguaggio cinematografico per una campagna pubblicitaria.

Lo spot infatti, alternando immagini in bianco a nero con quelle a colori, ricorda molti film di genere azione come ad esempio Mission Impossible e similari. C’è infatti un netto richiamo allo spionaggio, agli inseguimenti, agli scontri e anche ai conflitti a fuoco, seppur lasciati a livello di immaginazione.

La pubblicità seppur gradevole, e in parte ironica, sfiora una dimensione quasi surreale. Oltre a voler replicare in maniera eccessiva un trailer del film, riproduce una storia in cui in pochi possono davvero immedesimarsi.