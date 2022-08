Spot Sky Wifi 2022: con Charles Leclerc la Fibra corre come in Formula 1

Condividi su

Da pochi giorni sta andando in onda sulle reti generaliste il nuovo spot Sky Wifi 2022. Il testimonial è il campione di Formula 1 Charles Leclerc.

La pubblicità è ideata da Sky Creative Agency in collaborazione con Wavemaker.

Sky Wifi 2022- presentazione dello Spot

Sky Wifi nasce nell’estate 2020, poco tempo dopo la fine del primo lockdown, con l’intento di offrire ai consumatori una connessione Fibra FTTH stabile e veloce e che può arrivare fino a 1.000 mega.

Nel giro di due anni è riuscita a conquistare molti risultati positivi. In primis la società è stata in grado di raggiungere 3.300 comuni italiani in un biennio.

L’azienda ha poi recentemente ottenuto anche alcuni riconoscimenti. Secondo la classifica stilata da Ookla®, società di servizi di diagnostica Internet, è stata decretata la rete fissa più veloce d’Italia.

Altroconsumo invece la inserisce al primo posto tra i servizi broadband consigliati e la ritiene, per il secondo anno consecutivo, la migliore per il rapporto qualità-prezzo.

Il nuovo spot si rivolge in particolar modo ai clienti più esigenti che necessitano di una fibra che riesca a gestire facilmente la fruizione di contenuti multimediali. Ma anche di una connessione che consenta agli appassionati e ai campioni di videogiochi di poter giocare online senza interruzioni.

Questi ultimi spesso si avvalgono anche di alcune piattaforme streaming, come Twitch, per condividere in diretta con gli altri le proprie partite.

Charles Leclerc come testimonial

Dopo l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic, Sky Wifi ha scelto di affidarsi ad un altro personaggio che proviene dal mondo dello sport. Si tratta del campione di Formula 1 Charles Leclerc, classe 1997, che gareggia con la Ferrari.

Considerato uno dei piloti più forti della sua generazione, incarna perfettamente lo spirito del nuovo spot incentrato sulla velocità, caratteristica che unisce metaforicamente la navigazione su internet con le gare automobilistiche.

Spot Sky Wifi 2022- racconto, brano, ambientazione

Per la nuova pubblicità Sky Wifi prosegue con il filone della saga familiare, con gli stessi protagonisti dello spot di Ibrahimovic. Personaggi principali sono infatti i due genitori, la primogenita adolescente e il bambino.

Nella scena iniziale la ragazza è seduta sul divano e sta giocando ad un videogame di corse automobilistiche. E’ molto agguerrita ed intenzionata a vincere la sfida virtuale con i suoi avversari.

Al termine della partita però scopre di essersi classificata al secondo posto. E’ stata infatti superata dal misterioso Charles_97 che ha ottenuto il miglior punteggio.

La madre si accomoda accanto a lei per consolarla e riferendosi al rivale della figlia esclama: “E chi è? (questo Charles_97) Leclerc?”. Con loro grande stupore appare sullo schermo della tv proprio Charles Leclerc, che vuole giocare ancora con lei. Anche la ragazza è disposta a partecipare ad una nuova sfida perché vuole ottenere la rivincita. Stavolta però è sicura di poter vincere in quanto solo lei, tra i due, ha Sky Wifi.

Nella seconda partita Leclerc inizia infatti a perdere velocità perché il suo segnale Internet si sta indebolendo. Questo inconveniente dà possibilità alla ragazza di classificarsi al primo posto.

Qualche giorno dopo, come prevedibile, anche Charles Leclerc cambia compagnia passando a Sky Wifi.

La nostra analisi

I personaggi del mondo dello sport stanno diventando sempre di più i protagonisti indiscussi di svariate campagne pubblicitarie. Basti pensare agli spot con Francesco Totti, Federica Pellegrini, Zlatan Ibrahimovic, Matteo Berrettini ed altri colleghi. Non stupisce quindi che la scelta sia ricaduta sul giovane pilota automobilistico.

Lo spot con Charles Leclerc appare fresco, essenziale, senza battute di troppo. Nel suo complesso la pubblicità rispecchia uno dei classici pomeriggi di un ragazzo della Generazione Z, che predilige i videogiochi rispetto alla Tv. Charles Leclerc sembra inoltre sentirsi a proprio agio nel ruolo di testimonial.