Spot Sky Wifi: Zlatan Ibrahimovic è il nuovo testimonial

Da qualche settimana sta andando in onda il nuovo spot di Sky Wifi con protagonista Zlatan Ibrahimovic.

La campagna pubblicitaria è ideata dalla Sky Creative Agency Italia in collaborazione con Wavemaker e Simple. Non è la prima volta che il calciatore svedese presta il proprio volto per sponsorizzare dei prodotti. Lo ricordiamo, ad esempio, nella pubblicità di una nota azienda automobilistica e degli integratori alimentari.

Sky Wifi- presentazione dello Spot

Sky Wifi nasce nel 2020, pochi mesi dopo la fine del lockdown. In quel periodo gli italiani sono rimasti chiusi in casa a causa delle restrizioni governative nella primissima fase dell’emergenza sanitaria.

La reclusione forzata ha fatto di conseguenza crescere in maniera esponenziale la fruizione di contenuti in streaming.

Per tale ragione Sky, nota piattaforma pay per view, ha lanciato sul mercato la propria rete internet con l’intento di offrire ai consumatori una connessione stabile e veloce per ottimizzare la qualità dei contenuti multimediali grazie alla fibra FTTH. Tale collegamento permette di avere la fibra fino alla propria abitazione garantendo una velocità che arriva fino i 1000 mega.

A due anni di distanza la società è riuscita ad estendere la copertura raggiungendo oltre 2.900 comuni italiani.

Ibrahimovic come testimonial

Terminata la collaborazione con l’attore Jude Law, che ha tenuto a battesimo Sky Wifi prestando il proprio volto per la pubblicità, gli addetti al marketing hanno scelto stavolta di investire sull’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic.

Considerato uno dei calciatori più forti della sua generazione, il nuovo testimonial rispecchia lo spirito di Sky Wifi che attraverso un’attenta pianificazione è riuscito ad imporsi nel mercato potenziando i propri servizi. Così come Ibrahimovic nel calcio cerca sempre di essere il migliore in campo.

Lo spot per lanciare la nuova offerta Fibra a prezzi contenuti si rivolge soprattutto alla famiglie. Nelle abitazioni è ormai indispensabile avere una connessione internet alla quale collegare gli apparecchi per lavorare, per la didattica a distanza, per l’intrattenimento.

Spot Sky Wifi- racconto, brano, ambientazione

Nella nuova pubblicità Ski Wifi prosegue nel racconto della famiglia protagonista del precedente spot, composta dai genitori, due figli e il cagnolino parlante che in questo “episodio” assumono un ruolo quasi marginale.

Nella scena iniziale i genitori si trovano in salotto mentre la primogenita non stacca mai lo sguardo dallo smartphone. Lo stesso fa la madre mentre il padre è impegnato davanti al pc. E’ il ritratto della famiglia della società contemporanea nella quale il dialogo è sempre più sostituito dalla comunicazione mediata da mezzi tecnologici.

Quando suona il campanello la ragazza si ritrova di fronte a Zlatan Ibrahimovic che si è appena trasferito nell’appartamento accanto. Chiede ai vicini se può collegarsi con il loro wifi. Il cagnolino, incuriosito dalla presenza di Ibrahimovic, esclama “ha fiutato la rete, che attaccante” rievocando, con un termine calcistico, quella nella quale il testimonial ha segnato numerosissimi goal.

Dopo aver ottenuto la password entra in scena il secondogenito che vuole sfidare alla playstation il nuovo vicino di casa. Ibrahimovic chiede al ragazzino se la loro fibra garantisce una connessione stabile: “La vostra fibra regge pressione di Zlatan?”. Il suo interlocutore risponde con uno slogan: “Sky Wifi non cade mai”.

A quel punto Ibrahimovic recita il claim: Non dire a nessuno che c’è Fibra forte come Ibra, rivolgendosi al cagnolino che è disteso accanto a lui sul divano.

A scandire il ritmo dello spot è il brano dei Depeche mode, Just can’t get enough (Non ne ho mai abbastanza) che rafforza l’idea di avere una connessione internet performante.

Il ruolo di Ibrahimovic

Nel complesso Zlatan Ibrahimovic sembra sentirsi a proprio agio come vero protagonista della pubblicità. Il personaggio riesce ad esprimere forza ma allo stesso tempo a trasmettere un senso di familiarità.

Il calciatore inoltre dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo accanto ad Amadeus, sta diventando sempre più di più un personaggio di spettacolo e non sembra disdegnare il ruolo di showman.