Spot Pantene: Chiara Ferragni mostra i suoi differenti look senza danni da styling

Condividi su

Da alcune settimane le reti generaliste stanno trasmette il nuovo spot Pantene. La testimonial è ancora una volta Chiara Ferragni. La pubblicità, diretta da Sara Marandi, è prodotta da Casta Diva con Hogarth.

Pantene, presentazione dello Spot

Pantene è un marchio svizzero nato nel 1947 che è stato successivamente acquisito dalla Procter & Gamble nel 1985. E’ specializzato nella produzione di shampoo, balsamo, maschere e oli per capelli. Grazie alla sue forte espansione avvenuta nel corso degli anni, è ormai conosciuto a livello internazionale.

Il nuovo spot non si rivolge solo a coloro che sottopongono i capelli a svariati trattamenti per motivi di lavoro ma anche per quei consumatori che desiderano puntare su prodotti di qualità al fine di ottenere dei capelli nutriti e rinvigoriti contrastandone di conseguenza l’indebolimento.

I capelli infatti spesso si danneggiano a causa di molteplici fattori. Oltre all’eccessivo utilizzo di piastre e phon, anche per la scelta dello shampoo non adatto e per l’inquinamento atmosferico.

In una società che punta sempre più sull’immagine, i capelli assumono un ruolo importante nella costruzione (anche visiva) della nostra personalità. Capigliature particolari possono permettere infatti alle persone di non uniformarsi alle mode, spesso passeggere.

Pantene, Chiara Ferragni confermata testimonial

Per la nuova campagna pubblicitaria Pantene ha deciso di confermare Chiara Ferragni come testimonial. La loro collaborazione, iniziata nel 2017, riesce ancora a resistere perché il binomio continua a funzionare, condividendo inoltre la scelta di portare avanti insieme progetti e iniziative. Sono in particolare a sostegno dell’imprenditoria femminile e contro stereotipi di genere nel mondo del lavoro.

Pantene, racconto, ambientazione

La nuova pubblicità di Pantene è ambientata su un set fotografico. La scenografia è minimal ma adornata di elementi particolari. In primis un’impalcatura dorata, seguita da due specchi quadrati circondati da lampadine, due bauli bianchi, due tavolini, una sedia.

La protagonista è Chiara Ferragni, che indossa un completino fucsia formato da un top e da una gonna. Mentre si avvicina alla telecamera mostra agli spettatori con sguardo fiero, la sua nuova acconciatura costituita da capelli ricci. Lo schermo si divide poi in due parti e sulla sinistra appaiono alcuni suoi fotogrammi prima del trattamento con Pantene. I capelli erano spenti, crespi, denutriti.

A quel punto recita la sua unica battuta : “Danni da Stilyng? Addio!”

Subentra poi una voce fuori campo che spiega: “Con il nuovo Pantene Styling, infuso con Pro-V e Oli nutrienti, il 100% del tuo look senza danni. Styling senza limiti per capelli visibilmente più sani. La rivoluzione Styling di Pantene”.

Nel frattempo scorrono le immagini degli ingredienti più importanti presenti nei prodotti Pantene e una ricca galleria di immagini di Chiara Ferragni.

Nella terza parte dello spot la testimonial mostra come Pantene riesca a migliorare la qualità del capello mostrandosi con tre look differenti accompagnati da altrettante pettinature. Metafora per spiegare che i capelli contribuiscono in maniera significativa a rappresentare un elemento di comunicazione, in quanto il taglio e il colore mostrano tratti della nostra personalità.

La pubblicità appare molto fresca e costruita in modo efficace a livello ritmico. Dimostra inoltre come ancora una volta i differenti media vivono sempre più un forte legame di contaminazione, unendo la pubblicità con l’universo dei social network.