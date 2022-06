Sanremo 2023, Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice della prima e dell’ultima serata del Festival

Condividi su

Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice della prima e dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2023. Annunciata a sorpresa dal direttore artistico Amadeus, durante l’edizione delle 20.00 del Tg1, per l’imprenditrice si tratta della sua prima esperienza come conduttrice televisiva.

Sanremo 2023 – Chiara Ferragni: l’annuncio al Tg1

Sanremo 2023 sembra ancora lontano, ma a piccoli passi inizia a prendere forma. Anche nella 73esima edizione della kermesse canora, sarà Amadeus il direttore artistico, affiancato da cinque co-conduttrici. E’ proprio a tal proposito che nell’edizione delle 20.00 del Tg1, condotto da Giorgia Cardinetti, che il presentatore ha annunciato il nome di colei che lo affiancherà nella prima e nell’ultima serata del Festival di Sanremo 2023. Si tratta dell’imprenditrice, designer e modella italiana Chiara Ferragni.

La data prevista per l’inizio del Festival di Sanremo 2023 è martedì 7 febbraio e terminerà sabato 11. E’ in entrambe le serate, di apertura e chiusura, che l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, sarà sul palco dell’Ariston, per la prima volta nel ruolo di conduttrice. Non si è fatto attendere il post sui profili social della stessa Chiara, dove oltre a pubblicare una foto che la ritrae insieme ad Amadeus, lo ringrazia per la nuova avventura che li aspetta: “Grazie ad Amadeus per avermi voluta al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo 2023”.

La presenza di Amadeus – come conduttore e direttore artistico – ai prossimi due Festival di Sanremo, è stata ufficializzata nel mese di marzo. Per tal ragione, secondo quanto affermato da lui stesso al Tg1, è arrivato molti mesi prima anche l’annuncio di Chiara Ferragni come co-conduttrice. “Sto cominciando ad ascoltare le canzoni, abbiamo già pubblicato il regolamento e posso già fare un annuncio il 20 giugno” ha affermato ad Amadeus. Parole che sottolineano il lungo ed impegnativo lavoro che c’è dietro la realizzazione del Festival di Sanremo.

Chiara Ferragni, gli inizi della sua carriera

Chiara Ferragni, co-conduttrice al prossimo Festival di Sanremo 2023, inizia la sua carriera nel 2009, quando crea il blog The Blonde Salad. E’ ad aprile del 2014 che diventa la prima fashion blogger ad apparire su una copertina di Vogue. Nel 2016 diventata invece global ambassador di Pantene.

La sua carriera prende il volo, esplorando anche altri campi come la musica, incidendo insieme a Baby K il singolo “Non mi basta più”, nell’estate del 2020. A dicembre del 2021, esce sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video, il programma The Ferragnez, che la ritrae protagonista insieme al marito Fedez. Durante il corso degli otto episodi, viene raccontata la loro vita quotidiana, tra cui la nascita della secondogenita Vittoria.

Nella serie partecipa Leone, primogenito della coppia, e tutti i membri delle loro rispettive famiglie, compresa la cagnolina Matilda. Non ci resta dunque che aspettare Sanremo 2023, per vedere Chiara Ferragni – per la prima volta – anche nel ruolo di conduttrice televisiva.