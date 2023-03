Spot TIM, nella nuova pubblicità dell’azienda telefonica ci sono Matteo Berrettini e Danielle Madam

Condividi su

Da qualche settimana, su tutte le principali reti televisive italiane, è in rotazione lo spot di Wind sul Wi-Fi Calling. Il testimonial, così come accaduto in tutte le ultime pubblicità della società telefonica, è lo showman Rosario Fiorello.

Spot Wi-Fi Calling Wind, la presentazione del promo

Attraverso lo spot, Wind promuove il nuovo servizio chiamato Wi-Fi Calling. Con tale nome ci si riferisce alla possibilità di ricevere ed effettuare delle telefonate anche in assenza di segnale mobile sul cellulare. Ciò avviene sfruttando la potenza del Wifi.

Da qui il claim “Da oggi lo smartphone prende dappertutto”. In seguito, il testimonial aggiunge “Da me prende ovunque, da te?”, facendo leva sul fatto che l’azienda è la prima in Italia ad offrire questo servizio.

L’idea originale dello spot della Wind per lanciare Wi-Fi Calling è dell’agenzia Wunderman Thompson. La produzione, invece, è a cura della società Alto Verbano. Il regista è Igor Borghi.

La descrizione della pubblicità

Lo spot del Wi-Fi Calling di Wind parte con Fiorello che, rivolgendosi allo spettatore, ricorda come in determinate condizioni i cellulari “prendono malissimo”. Da qui in poi è mostrata una carrellata di persone che tentano di realizzare una telefonata senza interruzioni di linea.

C’è, ad esempio, chi è costretto a uscire in giardino nonostante le intemperie del meteo. Con lui, poi, c’è un uomo d’affari che deve realizzare una telefonata importante e che è costretto a stare tra i peluche della camera della figlia.

Nello spot del Wi-Fi Calling di Wind presenziano anche due ragazze che, pur di riuscire a parlare al cellulare, sono costrette a stare in uno sgabuzzino e all’interno della cucina di un ristorante. Non manca neanche colei che riesce a dialogare (seppur a fatica) solo nella vasca da bagno di casa sua.

A tali immagine fa da contraltare Fiorello, che utilizzando il servizio che sta pubblicizzando riesce a parlare al telefono stando comodamente nel soggiorno di casa.

Spot Wi-Fi Calling Wind, la recensione

A farla da padrona, nello spot Wi-Fi Calling, è l’ironia, in piena coerenza con lo stile artistico del testimonial Fiorello. L’aspetto sarcastico è raggiunto tramite l’estremizzazione delle “sventure” degli utenti che non possono fruire del servizio Wi-Fi Calling.

La pubblicità, inoltre, tenta di convincere i potenziali clienti proponendo un focus sulle differenza tra la loro offerta e quella degli altri operatori. È la cosiddetta tecnica della pubblicità comparativa, che per anni in Italia è stata realizzata mediante l’analisi di dati e di informazioni tecniche. Da questo punto di vista è lodevole la volontà della Wind di tentare una strada differente e ironica, spesso presente all’estero ma che in Italia ha trovato sempre poco spazio.