Spot Head & Shoulders 2022: Matteo Berrettini previene la forfora con i The Jackal

Stanno andando in onda gli spot targati Head & Shoulders 2022. I testimonial sono Matteo Berrettini e i The Jackal. Le pubblicità sono dirette da Sebastian Alfie e prodotte da Casta Diva.

Head & Shoulders 2022, presentazione dello spot

Head & Shoulders è un marchio statunitense prodotto dalla Procter & Gamble. E’ specializzato nelle produzione di shampoo di vari generi, in particolare dedicati alla lotta contro la forfora, un disturbo comune del cuoio capelluto che si manifesta attraverso la desquamazione cutanea.

E’ proprio su questo aspetto che si basano le nuove campagne pubblicitarie. Con il claim Io la prevengo, Head & Shoulders ha intenzione di sensibilizzare il pubblico sul tema della forfora, che può spesso generare momenti di imbarazzo per chi ne soffre.

Attraverso la loro specifica formula chimica promettono anche di prevenirla, in modo tale che non riesca a manifestarsi. Stress fisico o emotivo, pelle secca o grassa, cattive abitudini alimentari sono solo alcune delle cause della forfora, che colpisce maggiormente la popolazione maschile.

Head & Shoulders 2022, Berrettini e The Jackal testimonial

Dopo Federica Pellegrini Head & Shoulders ha scelto come testimonial un altro esponente del mondo dello sport. E’ il campione di tennis Matteo Berrettini, uno degli sportivi più amati dal pubblico. Oltre ad essere un esempio positivo per i giovani, è molto attento alla cura del proprio aspetto fisico. Come altri suo colleghi sportivi sta (gradualmente) anche diventando un personaggio televisivo. Ricordiamo la sua presenza all’ultimo Festival di Sanremo in qualità di super ospite.

Accanto a lui ci sono i comici partenopei The Jackal, nati qualche anno fa sul Web. Ciro Priello sta vivendo un periodo d’oro dal punto di vista professionale. Dopo aver vinto Lol- Chi ride è fuori, partecipato a Tale e Quale Show ed essere entrato a far parte del cast di PrimaFestival sta cercando sempre di più di dimostrare le sue qualità di show man. Accanto a lui c’è Aurora Leone, che è invece reduce dalla partecipazione a Pechino Express 2022 in coppia con Fru.

Head & Shoulders 2022, racconto, ambientazione primo spot

Head & Shoulders sta proponendo due versioni della pubblicità, entrambe ambientate nel contesto del tennis.

Nel primo spot Ciro Pirello ha terminato l’allenamento e si trova nello spogliatoio per prepararsi a fare la doccia. Si avvicina a Berrettini per chiedergli in prestito dello shampoo in quanto ne è sprovvisto. Il campione di tennis, sorridendo, gli concede un flacone di Head & Shoulders. Il prodotto rimane poi in primo piano per alcuni secondi, in modo da spostare su di esso l’attenzione dello spettatore.

Contestualmente Ciro Priello esclama: “Non pensavo avessi la forfora!”. Berrettini ribatte: “Infatti non ce l’ho!” mentre si passa la mano tra i capelli per mostrare la chioma folta e lucente. Dopo qualche istante di imbarazzo il campione di tennis aggiunge: “Perché la prevengo!”.

Nella seconda parte Berrettini invece è sotto la doccia e una voce fuori campo elenca le proprietà benefiche dello shampoo. Promette infatti di donare una cute purificata, al 100% libera dalla forfora. Infine si chiude con un primo piano sul prodotto mentre Priello ripete la battutina di Berrettini.

Racconto, ambientazione secondo spot

La seconda pubblicità presenta in parte uno storytelling simile a quella precedente. Aurora Leone ha appena terminato la lezione di tennis. Si avvicina a Berrettini per comunicargli di essere stremata e di voler abbandonare il campo da gioco. “Matté io basta, io doccia e casa…” è infatti la battuta che riferisce al suo interlocutore.

Berrettini tiene tra le mani una confezione di shampoo Head e Shoulders ed Aurora ne approfitta per chiedergli se può prestargliene un po’. Quando nota il marchio la ragazza esclama: “Head & Shoulders? Non sapevo avessi la forfora!”. Berrettini anche in questo caso risponde “E infatti non ce l’ho”.

Di fronte a tale risposta Aurora rimane sgomenta e gli altri ragazzi che stanno giocando a tennis interrompono improvvisamente le proprie attività. Per riempire il silenzio Berrettini aggiunge di nuovo: “Perché la prevengo”.

La seconda parte è identica allo spot precedente. Dopo la scenetta della doccia, anche Aurora Leone come Priello ripete il claim recitato da Berrettini.

Analisi delle pubblicità

Entrambe le pubblicità proposte da Head & Shoulders presentano alcuni punti di debolezza. Le battute risultano poco efficaci e anche l’ironia dei The Jackal non sembra sufficiente a colmare l’assenza di un’atmosfera realmente accattivante. Nonostante ciò Ciro Priello e Aurora Leone sembrano comunque sentirsi perfettamente a proprio agio in quanto nei loro video sono già abituati ad interpretare diversi ruoli.

Matteo Berrettini invece, seppur abbia già girato anche altri spot, appare intimidito e non sicuro di sé. Attraverso però il suo viso da ragazzo perbene riesce ad infondere nello spettatore un senso di familiarità.