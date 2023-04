Spot Acqua Rocchetta 2023: la nuova testimonial è Michelle Hunziker

Condividi su

Da qualche settimana, sulle principali emittenti televisive italiane, è in onda lo spot degli Asciugamani Regina. La pubblicità, nella versione integrale, ha una durata di circa 30 secondi ed è stata rilasciata il 5 marzo scorso.

Spot Asciugamani Regina, il regista è Gigi Piola

Lo spot degli Asciugamani Regina è una produzione della Hogarth Worldwide Italy. Hanno contribuito al lavoro anche la Sofidel e la Grey. Il regista è Gigi Piola, che ha alle spalle una lunga carriera dietro la macchina da presa. Negli anni, infatti, ha curato la regia di cortometraggi come Radiopanico e Scirocco. Inoltre, ha realizzato i videoclip per vari artisti italiani e internazionali, come Renato Zero e i Nirvana.

Con tale spot, come detto, Regina intende promuovere la linea degli Asciugamani. La particolarità, messa più volte in evidenza nel corso del breve filmato, è il fatto che siano usa e getta. Caratteristica, questa, che secondo i produttori permette di avere una maggiore igiene e praticità.

La descrizione del promo

Ed è proprio sulla comodità che fa leva lo spot degli Asciugamani Regina. Come racconta la voce fuori campo, l’attore protagonista è alle prese con le faccende di casa quando si asciuga le mani con un classico strofinaccio, sporcandolo. È costretto, così, a lavarlo prima di riporlo in un cassetto. Tale scena, però, si ripropone in loop ogni qualvolta che il malcapitato si trova a dover utilizzare il canovaccio.

Da qui la frase del narratore, che ha tutte le potenzialità per divenire virale: “Con lo strofinaccio ti asciughi le mani e lo sporchi, lo lavi, lo stiri e lo riponi. Poi, però, lo ri-sporchi, lo ri-lavi e lo ri-riponi. Ma lo ri-ri-sporchi, lo ri-ri-lavi e ri-ri-poni”.

Al termine del terzo lavaggio, nello spot Asciugamani Regina, il protagonista raggiunge, esausto, il divano. La voce narrante, a questo punto, afferma: “Qui di solito arriva un personaggio famoso che risolve il problema, ma a noi basta Franco perché ha Regina Asciugamani”.

Spot Asciugamani Regina, la nostra recensione

Lo spot degli Asciugamani Regina è senza dubbio un’operazione riuscita. E questo per vari aspetti, in primis per la potenzialità dei testi che, seppur molto semplici, colpiscono nel segno e catturano l’attenzione. Decisamente molto interessante è poi l’idea (in assoluta controtendenza) di non utilizzare un testimonial famoso ma bensì Franco, ovvero una persona del tutto normale.

Quando appare sul divano, infatti, mostra insicurezza e timidezza, sembrando quasi inadeguato al contesto. Con tale stratagemma, in realtà, l’azienda incentra tutta l’attenzione sul prodotto, talmente utile e pratico da non aver bisogno di nessun vip per convincere il pubblico. Franco, dunque, diventa lo strumento che trasforma la merce nel miglior testimonial di sé stessa.