Pubblicità CoReVe 2023, educare alla raccolta differenziata sulle note di Tanti auguri di Raffaella Carrà

Condividi su

Da qualche giorno, in occasione del pride 2023, Idealista ha creato una pubblicità ad hoc. Lo spot, in rotazione sulle principali emittenti televisive italiane, ha una durata di 30 secondi.

Pubblicità Idealista pride 2023, il regista

La pubblicità Idealista dedicata al pride 2023 si intitola Vicini. Non è la prima volta che la società immobiliare sceglie di celebrare con degli spot dedicati il mese dell’orgoglio gay. In questa occasione, la produzione è scritta e diretta da Gibbo & Lori con Alessio Laura.

Gli attori che hanno lavorato nel filmato sono Roberta Nanni, Arturo Di Tullio, Flavio Pagni e Federico Pagni. Il direttore di produzione è Alessio Panseri, mentre la producer è Marta Musumeci. Il lancio della pubblicità è avvenuto il 18 giugno

La descrizione del promo

La pubblicità di Idealista dedicata al pride 2023 ha come protagonista una coppia omosessuale. I due, come intuibile all’inizio della produzione, sono finalmente riusciti a coronare il loro sogno d’amore: andare a vivere insieme.

Ed è così che i partner compiono una serie di azioni quotidiane insieme, come ad esempio cucinare un pasto o guardare la televisione sul divano. C’è, però, qualcosa che disturba la loro tranquillità. I vicini sono sempre nel balcone posto proprio di fronte ai protagonisti. Questi ultimi, sentendo di continuo gli sguardi addosso dei dirimpettai, chiudono le finestre, non senza provare fastidio e disagio.

In realtà, però, nella pubblicità di Idealista dedicata al pride 2023 c’è stato un grande malinteso. La coppia, infatti, nota che i vicini hanno realizzato con i bucati stesi la bandiera arcobaleno, vero e proprio simbolo per la comunità LGBTQ. Il promo continua con il claim “Siamo più vicini di quanto pensiamo”, per poi terminare con l’augurio di vivere un “Buon pride”.

Pubblicità Idealista pride 2023, la recensione

Idealista, in occasione del pride 2023, ha messo in atto un perfetto esempio di pubblicità sociale. L’azienda, così come in passato, ha deciso di prendere una posizione precisa. Scelta, questa, coraggiosa e sempre apprezzabile.

Idealista, con la pubblicità, non promuove sé stessa, bensì i valori in cui crede. Ed è per questo che concetti come fratellanza, dialogo e unione sono i veri protagonisti del promo, creando una netta contrapposizione con sentimenti negativi come il giudizio e il pregiudizio.

Interessante, infine, è la scelta di affrontare la tematica LGBTQ da un punto di vista differente dal solito. Il focus, come spesso avviene, non è proposto sull’atto del coming out ma sulla sensazione di malessere che potrebbe derivare dagli sguardi altrui.