Pubblicità Telepass 2023: un viaggio da Italia ’90 ad oggi con Roberto Mancini e la Nazionale

Da qualche settimana, sulle principali emittenti televisive del nostro paese è in rotazione la pubblicità 2023 di Telepass. Il testimonial scelto è Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana.

Pubblicità Telepass 2023, l’obiettivo è promuovere la campagna Un’estate italiana

Telepass, con la pubblicità del 2023, promuove la campagna Un’estate italiana. Attraverso essa, la società di riscossione del pedaggio autostradale intende pubblicizzare i propri servizi in vista della bella stagione. La produzione è della società Epik. La distribuzione, invece, è a cura della stessa Telepass.

Il testimonial della pubblicità 2023 di Telepass è, come già detto, Roberto Mancini. L’allenatore della Nazionale di calcio non è nuovo a questo ruolo. In questi giorni, infatti, il C.T. è il volto dello spot di Facile Ristrutturare. Inoltre, è scelto anche dalla Regione Marche per promuovere ai potenziali turisti le tante bellezze del territorio.

La descrizione del promo

La pubblicità Telepass 2023 crea un legame tra il presente e il recente passato. Il racconto inizia a bordo di una autovettura, guidata per l’occasione da Mancini degli anni ’90. Il volto, infatti, è quello di quando indossava ancora la divisa da calciatore. Mano a mano che il viaggio in macchina prosegue, il protagonista cresce anagraficamente fino ad arrivare ai giorni nostri, quando è allenatore della Nazionale.

A questo punto, al fianco del tecnico spuntano i calciatori Matteo Pessina e Matteo Cancellieri. I due, durante il promo, spingono l’auto rimasta nel frattempo senza benzina, per poi raggiungere il centro di allenamento in monopattino. Fatto, questo, che permette a Telepass di pubblicizzare anche il servizio di Sharing Mobility.

A fare da sfondo alla narrazione vi è Notti magiche, canzone di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato che ha fatto da colonna sonora ai Mondiali di Calcio di Italia ‘90. E la scelta non è casuale, in quanto Telepass ha avviato l’attività proprio durante la competizione iridata.

Pubblicità Telepass 2023, la recensione

Telepass, per l’estate 2023, ha creato un esempio di perfetta pubblicità per un’azienda che svolge una attività di servizio pubblico. La società, infatti, ha scelto di promuoversi facendo leva sulla propria storia e proponendo un focus sul legame che da sempre ha con gli italiani. L’espediente scelto per assolvere questi obiettivi è il calcio e, in particolare, i già citati Mondiali di calcio del ‘90, che hanno rappresentato un momento chiave sia per l’Italia calcistica che per la stessa azienda.

Tale strategia, insomma, permette a Telepass di esaltare la propria istituzionalità e identità. Fattori, questi, ancor di più rafforzati dalla presenza di Roberto Mancini, che in qualità di Commissario Tecnico è attualmente la figura più istituzionale che ha il calcio italiano. L’allenatore, inoltre, è fondamentale per la narrazione del promo: è attraverso il suo volto, infatti, che è tangibile il tempo che passa. Sulla faccia del C.T scorrono in pochi secondi oltre tre decenni, che corrispondono sia al periodo intercorso da Italia ‘90 ad oggi che agli anni di attività di Telepass. Anche la musica, infine, è coerente con il racconto, creando una produzione nel complesso molto efficace e di grande qualità.