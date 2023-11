Pubblicità Acqua Nepi con Alessandro Borghese: descrizione e recensione

Condividi su

Da qualche settimana, sulle principali emittenti televisive italiane, è in rotazione la pubblicità 2023 di U Power. La società di calzature e abbigliamento da lavoro ha deciso di affidarsi a due dei volti più conosciuti di Hollywood.

Pubblicità U Power 2023, il regista e i testimonial

La pubblicità U Power 2023 è una produzione originale della Visionworks. La parte creativa è curata da Marcello Martini. La regia, invece, è di Bellone e Consonni, che in carriera hanno già altri spot televisivi di grande successo.

La campagna comunicativa di U Power 2023 ha il titolo di Undercover spies, ovvero spie sotto copertura. L’azienda ha rilasciato varie versioni del promo: la più lunga ha una durata di circa due minuti e mezzo, mentre in tv è in rotazione la clip da circa 30 secondi.

I testimonial scelti dalla società sono due degli attori più importanti di Hollywood. Questi, infatti, sono Gerard Butler e John Travolta. Il primo ha partecipato a moltissimi film di successo come 300, The Plane e Greenland. Il secondo, volto di Grease, La febbre del sabato sera e Pulp Fiction, ha ricevuto due candidature ai Premi Oscar e ha vinto un Golden Globe.

La descrizione del promo

La pubblicità di U Power 2023 si svolge interamente all’interno di un set cinematografico. In esso, il ruolo degli attori protagonisti è svolto da Gerard Butler e John Travolta, che indossano delle scarpe della società ed interpretano il ruolo di due spie. Nel momento in cui devono effettuare una ripresa di una scena di azione, però, qualcosa va storto.

John Travolta, nella pubblicità di U Power 2023, rovina la scena improvvisando un ballo che, ovviamente, non era presente nella sceneggiatura. Tutti gli altri attori del set lo guardano interdetto, ma lui afferma: “Mi muovo bene con queste scarpe, sono troppo comode!”.

Pubblicità U Power 2023, la recensione

Un’analisi della pubblicità 2023 di U Power non può non considerare l’importanza dei testimonial scelti. Essi, infatti, sono due celebrità conosciute in tutto il mondo e la loro partecipazione, di fatto, permette al marchio di divenire internazionale. Non è un caso che lo spot in analisi sia trasmesso, oltre che in Italia, anche in altri Stati del mondo, come la Francia, la Polonia, la Gran Bretagna, l’Olanda e la Spagna.

È apprezzabile la decisione di sfruttare due divi del cinema, dando loro i ruoli per cui sono conosciuti. Ed è così che anche nella pubblicità loro sono degli attori, che però non riescono a concludere delle riprese perché le scarpe di U Power sono talmente comode da convincerli a ballare. Il prodotto pubblicizzato, dunque, è ben evidenziato e non passa in secondo piano. Rischio, questo, che invece era molto forte, vista l’importanza dei testimonial presenti.