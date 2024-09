Pubblicità Ristora con Iva Zanicchi: descrizione e recensione del promo

Da qualche settimana, Iva Zanicchi è il volto principale di una serie di pubblicità di Ristora. L’azienda specializzata nella produzione di bevande solubili, infatti, ha deciso di affidare alla cantante il ruolo di testimonial.

Pubblicità Ristora, gli spot girati a Pescara

Ristora, per le proprie pubblicità, ha deciso di affidarsi alla società Prontofoods S.P.A. La realizzazione degli spot è a cura dell’agenzia di comunicazione Jmotion di Lidia Di Blasio. Oltre alla televisione, l’azienda ha deciso di promuoversi in radio, mandando in rotazione delle versione ad hoc.

La campagna comunicativa di Ristora, ad oggi, è composta da due pubblicità. La prima ha una durata di venti secondi ed è ambientata all’interno di un supermercato. La seconda, invece, dura quindici secondi ed è girata presso una cucina.

Le riprese si sono svolte nella città di Pescara. In entrambe, come detto, la protagonista è Iva Zanicchi. La cantante, durante la sua carriera, ha dato voce a numerose canzoni di successo, riuscendo a vincere ben tre edizioni del Festival di Sanremo.

La descrizione degli spot

Nella prima pubblicità di Ristora, la Zanicchi è all’interno di un market quando è notata da un cliente, che esclama: “C’è Iva Zanicchi!”. Quest’ultima, però, nega e lo invita senza tanti giri di parole a non dire bugie.

In seguito, il medesimo cliente nota ancora una volta la cantante nei pressi della cassa e domanda agli altri: “Avete visto chi c’è?”. La risposta, però, arriva dalla stessa Zanicchi, che a sorpresa è la cassiera e afferma: “Sì, c’è la fila!”. Infine, l’artista declama il claim, ovvero “Qualità al prezzo giusto”, con il cliente che aggiunge: “Iva inclusa”.

Decisamente meno esuberante è la seconda pubblicità di Ristora, nella quale Zanicchi è dietro i fornelli, pronta a girare la pubblicità dell’azienda. Per realizzare il promo, allora, decide di gustare una delle tante bevande prodotte dalla società. Il regista interrompe le riprese con la consueta formula “Stop, buona la prima”. Iva Zanicchi, a questo punto, risponde con “anche la seconda e la terza”, riferendosi alle bevande Ristora.

Pubblicità Ristora, la recensione

Ristora, nelle due pubblicità, ha deciso di puntare tutto sull’ironia. Tale scelta stilistica, alla fine, si è rivelata vincente, anche grazie alla presenza di Iva Zanicchi, che si presta bene a questo tipo di stile comunicativo.

La testimonial, soprattutto nel promo ambientato nel supermercato, è forse troppo centrale nella narrazione, con la conseguenza che i prodotti Ristora risultano essere quasi marginali.

Decisamente differente è la situazione presente nella seconda pubblicità. In essa, l’ironia è più contenuta e, seppur molto basilare, riesce comunque a mettere meglio in evidenza l’ampio spettro di bevande solubili offerte da Ristora.