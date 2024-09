Grande Fratello, Io canto e i cambi di programmazione tv per sfuggire alla controprogrammazione

Da qualche tempo, la Rai e (soprattutto) Mediaset hanno avviato una tendenza curiosa. Ci sono dei programmi, come ad esempio il Grande Fratello, che cambiano continuamente la propria programmazione tv. Il motivo? Sfuggire alla controprogrammazione.

Grande Fratello programmazione tv, le continue modifiche di data di messa in onda

Il Grande Fratello è l’esempio migliore per spiegare quanto tali modifiche di programmazione tv stiano sfuggendo di mano. Inizialmente, il reality show di Alfonso Signorini sarebbe dovuto andare in onda con due appuntamenti alla settimana. Le giornate prescelte erano il lunedì e di venerdì. In seguito si è cambiato giorno, anticipando la seconda puntata al giovedì.

Per qualche settimana, la programmazione tv del Grande Fratello è proseguita in questo modo. Nella settimana dal 20 al 27 novembre, invece, il GF ne ha occupato una sola. La giornata prescelta è quella del lunedì, che da tempo ospita nel proprio palinsesto i reality show. Dalla settimana seguente, invece, i vertici del Biscione hanno optato per modificare ancora la programmazione tv del raddoppio. Ed è così che, per tutto dicembre, la trasmissione è in onda il lunedì e il sabato.

Grande Fratello programmazione tv, gli altri casi

Ma quello del Grande Fratelllo non è l’unico esempio di format che continuano a cambiare la propria programmazione tv. Rimanendo sempre dalle parti del Biscione è impossibile non citare le vicissitudini di Io Canto Generation. Lo show musicale condotto da Gerry Scotti ha subito una lunga serie di rinvii. In seguito è stato spostato di data, passando dal giovedì al mercoledì.

Anche in Rai, però, ultimamente si sono assistiti a vari cambi di programmazione tv, con scelte arrivate all’ultimo, a seconda del responso degli ascolti. Di recente, per esempio, i buoni risultati di Jannick Sinner alle ATP di Torino hanno stravolto l’intero palinsesto. A farne le spese è l’inizio della seconda stagione di Un professore, fiction con Alessandro Gassman rinviata con pochissimo preavviso.

La televisione realizza i palinsesti a seconda degli ascolti

Le modifiche della programmazione tv sopra citate, che riguardano il Grande Fratello, Io Canto Generation e vari altri show, sono sempre causate dagli ascolti. In particolare, le emittenti modificano le date di messa in onda sulla base di quanto offerto dalle reti concorrenti, preferendo i palinsesti ballerini pur di trasmettere in giornate sgombre dalla controprogrammazione.

Ciò indica in primis una scarsa considerazione dei propri mezzi, ovvero la consapevolezza che quanto offerto è decisamente poco appetibile nel vasto panorama televisivo italiano. Inoltre, le tante modifiche alla programmazione tv sono controproducenti, perché creano nei telespettatori grande confusione e disorientamento.