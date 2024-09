Pubblicità Tim 2023, la testimonial è Sofia Goggia: la descrizione e recensione del promo

Da qualche settimana, la TIM manda in onda sulle principali reti nazionali l’ennesima nuova pubblicità del 2023, questa volta con protagonista Sofia Goggia. Il promo ha una durata di 30 secondi.

Pubblicità TIM 2023, il promo ideato per il Black Friday

TIM, nella pubblicità con protagonista Sofia Goggia, intende promuovere le offerte ideate in occasione delle giornate del Black Friday. La produzione del filmato è a cura della società Cattleya. La regia, invece, è firmata da Giacomo Boeri, che in carriera ha già diretto vari spot per la televisione.

La testimonial della pubblicità TIM è, come già detto, la sciatrice Sofia Goggia. Quest’ultima, da qualche anno a questa parte, è una delle sportive italiane più vincenti. Campionessa olimpica nel 2018, la Goggia ha in bacheca ben quattro vittorie nella Coppa del Mondo nella specialità della discesa libera.

La descrizione del promo

La pubblicità 2023 di TIM con protagonista Sofia Goggia, almeno nella prima parte, è ambientata in montagna, ovvero l’habitat naturale della sciatrice. Quest’ultima, nel filmato, è ripresa mentre è impegnata mentre si prepara a una gara: dopo essersi allenata sulla neve, la Goggia è impegnata all’interno della sala pesi di una palestra.

In seguito, però, Sofia Goggia è ripresa in sella a una bicicletta con l’amica Giulia. Le due si recano all’interno di un negozio della TIM per approfittare delle offerte ideate in occasione del Black Friday. In particolare, decidono di giovare del 2 x 1, con la quale possono acquistare due cellulari al prezzo di uno.

Il claim della pubblicità è TIM, La forza delle connessioni. La hit che accompagna il filmato, invece, è Honey (Are U Coming?) dei Maneskin.

Pubblicità TIM 2023, la recensione

TIM, mediante la pubblicità con protagonista Sofia Goggia, prosegue con il filone narrativo incentrato sui grandi nomi dello sport italiano. Prima della sciatrice, infatti, hanno partecipato come testimonial (tra gli altri) Matteo Berrettini, Danielle Madam, Francesco Bagnaia e Fabio Cannavaro.

In mezzo, però, c’è stato spazio anche per altri volti molto noti dello spettacolo, come l’attrice Miriam Leone. La decisione di cambiare così tanto velocemente i propri testimonial è rischiosa. Una strategia di questo tipo, in particolare, impedisce al pubblico di associare il marchio al volto di un vip. Se da una parte tale effetto potrebbe risultare efficace, dall’altra potrebbe provocare nello spettatori un potenziale effetto di disorientamento.

Entrando nello specifico, la pubblicità TIM con Sofia Goggia non lascia il segno. Lo spessore della testimonial è innegabile, ma la società telefonica non è riuscita a sfruttare bene l’immagine della sciatrice, dando vita a una produzione anonima e priva di identità.