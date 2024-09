Maratona Telethon 2023, i palinsesti Rai dal 9 dicembre: il numeratore acceso da Ballando con le stelle

La Rai, anche nel 2023, è la grande protagonista della Maratona Telethon. La TV di Stato è al fianco della fondazione per il 34esimo anno consecutivo.

Maratona Telethon 2023, la settimana di speciali inizia con Ballando con le stelle

La Maratona Telethon 2023 parte sabato 9 dicembre e si conclude domenica 17 dicembre. Nel corso della settimana, tutti i palinsesti Rai discutono di solidarietà per sostenere la raccolta fondi a favore della ricerca scientifica contro le malattie genetiche rare.

La Maratona Telethon inizia durante Ballando con le stelle del 9 dicembre. Milly Carlucci e Paolo Belli, infatti, hanno l’onore di accendere il numeratore, che per tutta la settimana segna in tempo reale i fondi raccolti grazie alle donazioni del pubblico a casa.

A sostenere la ricerca, a Ballando con le stelle, è presente un testimonial di eccezione. Stiamo parlando del conduttore Stefano De Martino, che scende in pista insieme a Sofia Tansella, bambina di 8 anni affetta da una malattia neuromuscolare che la costringe su una sedia a rotelle da quando ha 18 mesi.

Gli speciali sul daytime

La Maratona Telethon 2023 comporta delle modifiche ai palinsesti di tutte le reti generaliste della TV di Stato. Vari i programmi del daytime che si occupano della raccolta fondi, tra cui Storie Italiane, Unomattina, Unomattina in Famiglia, La volta buona, Elisir e Check Up.

Sono molti, poi, gli speciali previsti su Rai Radio. In particolare, su Rai Radio 1 e Rai Radio 2 sono coinvolti dodici programmi, mentre su Rai Radio 3 ben otto format dedicano spazio al Telethon. Confermato l’impegno delle principali testate giornalistiche dell’emittente, così come quello di Rai Play. Sulla piattaforma digitale è disponibile il cortometraggio Un viaggio a Roma… è solo la prima di tante avventure, grazie alla ricerca.

Da venerdì 15 a domenica 17 dicembre, infine, torna la staffetta in diretta tra Rai 1, Rai 2 e Rai 3. I conduttori di questa lunga maratona televisiva sono Paolo Belli, Eleonora Daniele, Arianna Ciampoli, Francesca Fialdini e Tiberio Timperi.

Previsti collegamenti con Casa Telethon, novità dell’edizione 2023 della Maratona Telethon. Tale struttura, costruita all’esterno degli studi Rai, ospita i volontari, i professionisti e le famiglie dei pazienti.

Maratona Telethon 2023, uno speciale di Tale e quale show per chiudere la settimana

Infine, come già detto, la settimana di Maratona Telethon 2023 si conclude domenica 17 dicembre. In tale data, su Rai 1, c’è lo speciale NaTale e quale show Speciale Telethon, condotto da Carlo Conti dalle 20:30. Al termine, in seconda serata, il contatore chiude i battenti con Tanti auguri Telethon.