Esselunga, pubblicità La Carota: un cortometraggio che ricerca la reazione emotiva del pubblico

Da qualche settimana, Esselunga è tornata protagonista di una pubblicità, questa volta chiamata La Carota. Lo spot dura circa 2 minuti.

Pubblicità Esselunga La Carota, il promo è girato a Genova

La pubblicità La Carota di Esselunga è il terzo capitolo della saga Non c’è una spesa che non sia importante. Con essa, la catena di supermercati intende proporre una riflessione sull’importanza che ha ogni cliente e, di conseguenza, ogni spesa.

Dopo La Pesca e La Noce, Esselunga propone un altro spot dall’alto tasso sentimentale. In questo caso, è affrontato il tema legato alla voglia di indipendenza dei figli, che spesso, però, provoca degli scontri con i genitori.

La nuova pubblicità di Esselunga, realizzata in occasione del Festival di Sanremo, è firmata da New York, Small e Indiana Production. La fotografia è curata da Franz Lustig, mentre il regista è Sune Sorensen. Le riprese si sono svolte a Genova.

La descrizione

La pubblicità La Carota di Esselunga inizia con la giovane Arianna che comunica al padre di voler andare a vivere da sola. Il genitore, udita tale notizia, esprime la propria contrarietà, dando vita a uno scontro che, inevitabilmente, si ripercuote anche nel rapporto fra lui e la moglie.

A fare da paciere, però, ci pensa Esselunga. Il papà, infatti, decide di comprare una carota sfusa al negozio e, una volta a casa, realizza con tutta la famiglia il momento karaoke, tanto apprezzato da Arianna quando era piccola. Nel gioco, il genitore utilizza l’alimento come microfono ed inizia a cantare Ti lascio una canzone, singolo di Gino Paoli ed Ornella Vanoni. Durante l’esibizione, Arianna si alza dal divano in cui era seduta ed abbraccia il papà. Quest’ultimo la invita a farsi la sua vita, facendole capire, così, di accettare la sua voglia di indipendenza.

Pubblicità Esselunga La Carota, la recensione

Esselunga, con la pubblicità La Carota, ha di fatto confermato la tendenza di voler realizzare dei cortometraggi di grande qualità tecnica . Come già avvenuto con La Pesca e La Noce, lo spot non presenta gli elementi tipici di una promozione tradizionale.

In tal senso, La Carota di Esselunga palesa la volontà dell’azienda di trasmettere dei valori. Come già detto, il tema portante è quello della voglia di indipendenza dei giovani, che in questo caso si scontra (solo inizialmente) con l’eccessivo senso di attaccamento del genitore, che le comunicar il proprio appoggio mediante una messinscena con la carota.

La verdura (e, di conseguenza, il supermercato) si trasforma in una sorta di elemento di congiunzione fra il passato, il presente e il futuro dei protagonisti, diventando un simbolo dell’amore fra il genitore e la figlia. Infine, come nei capitoli precedenti, anche ne La Carota va segnalata l’eccessiva volontà di provocare a tutti i costi una reazione emotiva negli spettatori. Ciò è visibile, per esempio, nella scelta della sequenza di immagini che accompagnano la performance musicale del genitore.