The Voice Senior e Ciao Darwin, gli ascolti del 16 febbraio: Clerici batte Bonolis

Venerdì 16 febbraio si è svolto il primo confronto negli ascolti fra The Voice Senior e Ciao Darwin. I due format, in onda su Rai 1 e su Canale 5, sono condotti da Antonella Clerici e da Paolo Bonolis con Luca Laurenti.

The Voice Senior Ciao Darwin ascolti, i dati della trasmissione di Rai 1

Come detto, il 16 febbraio si è svolto il primo confronto fra The Voice Senior e Ciao Darwin. Lo spin off di The Voice, infatti, è tornato in onda ieri con la prima puntata della quarta edizione.

Clerici ha guidato una trasmissione oramai rodata, in primis grazie alla forza delle Audizioni al buio, marchio di fabbrica del format. Inoltre, lo show di Rai 1 funziona per l’alchimia fra i giurati, ovvero Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e la new entry Arisa.

Antonella Clerici, con The Voice Senior, il 16 febbraio ha avuto la meglio su Ciao Darwin. La trasmissione della TV di Stato ha convinto 3,6 milioni di telespettatori, per una share del 21,5%. La terza edizione iniziò con dati Auditel pressoché uguali, con 3,7 milioni di persone e il 23,2% di share.

La trasmissione di Bonolis e Laurenti sotto i 3 milioni

Se i dati di The Voice Senior del 16 febbraio sono nel segno della continuità, non si può dire lo stesso per quelli di Ciao Darwin. Lo show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, tornato dopo una settimana di pausa per il Festival di Sanremo, ha ricevuto dati Auditel tutt’altro che entusiasmanti.

La sfida fra la compagine degli Eleganti e quella dei Tamarri, infatti, ha divertito 2,8 milioni di italiani, per una share del 19,7%. Si tratta del dato percentuale più basso di sempre per una puntata inedita di Ciao Darwin, che per la prima volta è sceso sotto il 20% di share (esclusi gli appuntamenti dedicati agli highlights).

The Voice Senior Ciao Darwin ascolti, i precedenti con la versione Kids

Per analizzare meglio il confronto fra Ciao Darwin e The Voice Senior è bene prendere in considerazione gli ascolti dei format che li hanno preceduti. Clerici, in particolare, ha raccolto il timone di Amadeus, che con Affari Tuoi ha ottenuto ben 4,8 milioni di telespettatori e il 24,1% di share. Su Canale 5, invece, Bonolis e Laurenti partivano da un ampio gap di telespettatori, in quanto Striscia la Notizia! si è fermata a 3,1 milioni di telespettatori con il 15,3% di share.

Gli ascolti di The Voice Senior e di Ciao Darwin confermano una tendenza già vista nel confronto fra Bonolis e The Voice Kids. Dopo un sostanziale pareggio nell’esordio del 24 novembre, infatti, il programma con i cantanti junior condotto sempre da Antonella Clerici e in onda sino al 22 dicembre ha sempre avuto la meglio.