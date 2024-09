Don’t forget the Lyrics: la quinta stagione con Gabriele Corsi sul Nove

Gabriele Corsi sta per tornare sul canale Nove del digitale terrestre con la quinta stagione di Don’t Forget The Lyrics – stai sul pezzo. Come sanno gli affezionati telespettatori si tratta di un game show internazionale nel corso del quale, in ogni puntata, i partecipanti si sfidano l’un l’altro cantando le più belle e note canzoni della musica italiana.

Don’t forget the Lyrics 2024 – format

L’unico elemento a cui devono fare attenzione è non dimenticare il testo. L’appuntamento è dunque dall’11 marzo, dal lunedì al venerdì alle 20:25: siamo dunque in access prime time. In questa collocazione oraria Corsi dovrà sfidare tutti i maggiori programmi delle reti generaliste che a quell’ora hanno tutte in palinsesto un appuntamento.

Naturalmente il più temibile è Affari tuoi condotto da Amadeus nella medesima collocazione oraria su Rai 1 che recentemente ha segnato un record di ascolti del 28% di share.

Don’t Forget The Lyrics – stai sul pezzo si può considerare il fenomeno karaoke del momento. Cantanti amatoriali e appassionati di musica vengono messi alla prova perché devono interpretare i più grandi successi della musica e del Pop.

Come si svolge il gioco?

Vediamo come funziona una puntata. Ogni sera tre concorrenti dovranno scegliere tra sei categorie. Tre di queste sei categorie hanno un punteggio nascosto. Proprio come avviene in ogni karaoke i partecipanti si esibiscono fino a quando improvvisamente la musica si ferma e scompariranno le parole.

Questo è il momento clou del gioco. Infatti adesso gli sfidanti dovranno dimostrare di conoscere senza esitazioni testo e melodia riattaccando a cantare proprio da dove si erano bloccate le parole del testo. I due concorrenti che ottengono il maggiore punteggio nella prima manche, proseguono nella seconda fase chiamata Duello. Ma solo uno di questi riuscirà a partecipare alla scalata finale del gioco.

Il vincitore di ogni puntata potrà partecipare alla puntata successiva contro nuovi sfidanti.

Il montepremi in gioco per chi vince è di 5.000 euro in gettoni d’oro. Protagonista però dei vari appuntamenti è anche il pubblico. Sia quello ubicato in platea sia quello che è sul palco. Tocca infatti agli spettatori presenti cantare appassionatamente le canzoni del passato e le hit del momento.

La novità di questa edizione consiste nel fatto che il vincitore di puntata chiamato a giocare l’ultimo livello di 5.000 euro deve scegliere il brano tra due possibilità presentate con degli indizi. In ogni appuntamento oltre a Gabriele Corsi saranno sul palco i vocalisti Antonella Lo Coco e Marco Stabile. Sono previsti però anche ospiti che variano di puntata in puntata. E infine come nella scorsa stagione, alle spalle del conduttore sarà presente un gruppo di ragazzi che balla sulle note di alcuni brani. Lo stesso Gabriele Corsi li ha ribattezzati gli “scoordinati”.

Gli episodi del programma sono anche disponibili in streaming su Discovery+.