Pubblicità Lufthansa, la recensione: un collage di storie personali sviluppate a bordo di un aereo

Da pochi giorni è arrivata anche in Italia la pubblicità 2024 di Lufthansa. La nota compagnia aerea, infatti, ha deciso di avviare una campagna comunicativa globale in cui l’attenzione è posta sulle storie dei singoli viaggiatori.

Pubblicità Lufthansa 2024, il titolo della produzione è Yes

La pubblicità Lufthansa 2024 è in rotazione sulle principali emittenti televisive italiane dal 17 marzo scorso. A partire da tale data, la compagnia aerea ha rilasciato degli spot pensati per l’online e per i social. Il filmato, nella versione integrale, ha una durata di circa due minuti e mezzo.

L’idea creativa e la realizzazione della pubblicità 2024 di Lufthansa è firmata dalla società Serviceplan. La pianificazione, in Italia, è curata da Mindshare Italia. La stessa tipologia di pubblicità è diffusa da Lufthansa in tutto il mondo: il primo lancio è avvenuto in Germania, dove la società è di casa, per poi sbarcare negli Stati Uniti e in Italia. Nelle prossime settimane, la comunicazione interesserà anche altri paesi del mondo. Il titolo della campagna è Yes.

La descrizione

Durante la pubblicità 2024 di Lufthansa, due voci narranti fuori campo raccontano le storie dei passeggeri della compagnia aerea. Ogni singolo protagonista è presentato, nella clip, con il numero del posto in cui erano seduti nei velivoli.

C’è, ad esempio, la passeggera 10A, che è in stato di ansia in quanto, dopo l’atterraggio, deve sostenere un importante provino. In seguito, ci sono due giovani che si sono conosciuti ed innamorati a bordo del velivolo. Inoltre, ci sono delle amiche che hanno occupato l’intera fila 12 per partire in vacanza insieme. Al termine, dopo aver mostrato ciò che è accaduto ai vari soggetti dopo l’atterraggio, Lufthansa con una scritta ricorda: “Ogni passeggero ha una storia e tutte le storie iniziano con Yes”.

Pubblicità Lufthansa 2024, la recensione

Lufthansa, per le pubblicità del 2024, ha deciso di proporre un focus sui clienti. Tale scelta permette alla produzione di essere interessante ed accattivante. I due minuti e mezzo di promo, di fatto, consistono in una carrellata di storie iniziate o sviluppate a bordo di un aereo. Lufthansa, nella narrazione, ha un ruolo apparentemente secondario, limitandosi a fare da sfondo.

In realtà, il velivolo è il vero grande protagonista. È il luogo che permette ai fatti raccontati di avvenire, come dimostra la seconda parte della pubblicità, in cui è affermato, ad esempio, che grazie alla compagnia due giovani ragazzi hanno trovato l’amore e una donna ha superato un provino che potrebbe cambiare per sempre la sua vita. La compagnia, dunque, è riuscita nel difficile compito di pubblicizzarsi dando importanza ai propri clienti.