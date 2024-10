Pizzagirls, dal 6 aprile su Rai Italia: un cooking show che omaggia le grandi donne del nostro paese

Da oggi, sabato 6 aprile, è disponibile su Rai Italia il programma PizzaGirls. La trasmissione è una produzione originale della TV di Stato.

PizzaGirls, la conduttrice e gli ospiti fissi

PizzaGirls, oltre che su Rai Italia, è in onda dal 6 aprile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play. Inoltre, lo show è disponibile, dal 20 aprile prossimo, anche su Rai Premium. Tale rete è visibile sul canale 25 del digitale terrestre.

La conduttrice di PizzaGirls è Angela Tuccia. Quest’ultima ha al suo fianco l’inviata Fabrizia Santarelli. La modella classe 1993, qualche anno fa, ha partecipato in gara a Miss Italia. Spazio, nel cast fisso del programma, allo chef Alessandro Servidio, che svela i segreti per realizzare una perfetta pizza home made. Infine, il format dedica un approfondimento alla sana alimentazione, grazie agli interventi della nutrizionista Alessandra Botta.

Le pizzaiole protagoniste

PizzaGirls è composta da otto puntate inedite, dalla durata di circa 45 minuti ciascuna. Nei vari appuntamenti si alternano otto pizzaiole italiane. Esse sono Roberta Esposito, Francesca Calvi, Petra Antolini, Helga Liberto, Federica Mignacca, Concetta Esposito, Eleonora Orlando e Francesca Gerbasio.

Nelle varie puntate, le pizzaiole creano delle pizze artigianali, dedicate ad alcune donne che hanno contribuito a rendere l’Italia un punto di riferimento nel mondo. Le persone omaggiate nel format sono le scienziate Margherita Hack con Rita Levi Montalcini e le attrici Sophia Loren e Gina Lollobrigida. Con loro anche la cantante Mina, l’astronauta Samantha Cristoforetti, la schermitrice Bebe Vio e la poetessa Alda Merini.

PizzaGirls, le parole di Fabrizio Ferragni, direttore di Rai Italia

L’arrivo di PizzaGirls è commentato da Fabrizio Ferragni. Il direttore di Rai Italia afferma: “Con la nostra programmazione proviamo a far mantenere agli italiani all’estero il legame con il proprio territorio di origine. La Rai è il miglior strumento possibile per far conoscere l’Italia, per promuovere il nostro paese, i nostri prodotti, la nostra cultura e la nostra identità. PizzaGirls si inserisce tra i programmi che pensiamo possano essere di maggiore interesse. Verrà visto, a seconda dei fusi orari, in tutti i 174 paesi che copriamo nei cinque continenti. Pensiamo, per il futuro, anche a un canale dedicato interamente al genere food”.

Carlo Fumo, ideatore e regista di PizzaGirls, ha invece affermato: “Questo viaggio è stato tutto fuorché semplice. Le storie che ho scoperto lungo questo cammino hanno rivelato un mondo di creatività, passione e innovazione, che mi hanno dato ispirazione e che meritavano di essere raccontate”.