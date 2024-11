Pubblicità Acqua San Benedetto con Vittorio Brumotti: la recensione

Vittorio Brumotti è ancora una volta il testimonial della pubblicità dell’Acqua San Benedetto. Il volto di Striscia la Notizia, dove realizza delle importanti inchieste contro il racket della droga, torna al centro della comunicazione dell’azienda.

Pubblicità Acqua San Benedetto, lo spot incentrato sull’acqua Ecogreen

La pubblicità di Acqua San Benedetto è una produzione originale di Ida Petrolhead Inc. La direzione è dell’agenzia The Beef. Il promo era passato in rotazione televisiva, sulle principali emittenti del nostro paese, già nelle scorse settimane. La pianificazione sui diversi media è a cura di Media Club.

L’intera narrazione di San Benedetto, in tale pubblicità, si concentra sul prodotto Ecogreen. Si tratta del prodotto fiore all’occhiello della linea sostenibilità. La società ha voluto, in tal modo, ridurre l’impatto ambientale e compensare il 100% delle emissioni di Co2.

Come specificato nel loro sito, tale obiettivo è assolto mediante l’acquisto di crediti per finanziare progetti di riduzione dei gas effetto serra.

Inoltre, è utilizzata della plastica riciclabile ed è realizzata un’attenta ricerca di fonti per limitare il più possibile gli spostamenti dei vari prodotti.

La descrizione del promo

Durante i 30 secondi della pubblicità dell’Acqua San Benedetto, il protagonista Vittorio Brumotti è in sella alla sua bicicletta. Con essa, realizza una serie di acrobazie decisamente pericolose. Dopo aver bevuto la bevanda, si arrampica sui canyon, percorrendo ripide discese e pericolose salite.

Il tutto è accompagnato dalla voce narrante, che afferma: “L’acqua è un dono della natura. Preziosa per la nostra idratazione, nutre il nostro benessere ogni giorno. Dai valori di San Benedetto nasce Ecogreen, un impegno di sostenibilità puro come l’acqua. Proteggi la natura con noi”.

Pubblicità Acqua San Benedetto, la recensione

In un periodo storico come quello attuale, in cui l’emergenza climatica è al centro del dibattito pubblico, realizzare un promo incentrato sulla sostenibilità ambientale è di per sé un’ottima scelta. La decisione di affidare la narrazione a Vittorio Brumotti, inoltre, è vincente. Grazie ai tanti anni di lavoro a Striscia la Notizia!, dove è sempre impegnato in battaglie di civiltà e giustizia, è divenuto un volto garanzia di serietà ed affidabilità.

Dal punto di vista meramente comunicativo, il promo riesce a catturare l’attenzione. La scenografia è impattante. Mischiandosi con la musica di sottofondo e con la voce narrante, lo spot non passa inosservato. Qualche sforzo in più poteva (e doveva) essere fatto per riuscire a coinvolgere meglio il testimonial Vittorio Brumotti. Di fatto, al di là del significato simbolico della sua presenza, l’inviata si limita ad essere uno sfondo, non pronunciando neanche una battuta.