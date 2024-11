Serie A 2024-2025, la 2° giornata: i match di Inter e Roma su Sky

Sabato 24 agosto inizia la 2° giornata di Serie A 2024-2025. Il turno del massimo campionato di calcio, composto da dieci incontri, è visibile in diretta solo su DAZN. La piattaforma Sky, invece, ne propone in co-esclusiva solo tre.

Serie A 2024-2025 2° giornata, gli anticipi

Quattro gli appuntamenti del sabato che aprono la 2° giornata di Serie A 2024-2025. Alle 18:30, la neopromossa Parma, dopo un buon pareggio ottenuto contro la Fiorentina, accoglie in casa il Milan, che sette giorni fa, di fronte al proprio pubblico, ha faticato contro il Torino. In contemporanea, sia Sky che DAZN propongono Udinese-Lazio, con i biancocelesti che provano a centrare quella che sarebbe la seconda vittoria su due partite in campionato.

Alle 20:45, l’Inter campione d’Italia in carica affronta a San Siro il Lecce. I padroni di casa cercano i primi tre punti stagionali, mentre gli ospiti provano a rifarsi dopo la brutta sconfitta per 4 a 0 rimediata contro l’Atalanta. È possibile vedere Inter-Lecce anche su Sky. Infine, sempre alle 20:45 di sabato c’è la sfida fra il Monza e il Genoa.

Le partite della domenica

Altri quattro match valevoli per la 2° giornata di Serie A sono in programma domenica. Alle 18:30, la Fiorentina di Raffaele Palladino esordisce in casa contro la neopromossa Venezia. Il Torino, che sette giorni fa ha sfiorato la vittoria contro il Milan a San Siro, debutta di fronte ai propri tifosi fronteggiando l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Alle 20:45, il Napoli di Antonio Conte, dopo la sconfitta umiliante per 3 a 0 contro l’Hellas Verona, è chiamato a rifarsi allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Bologna. Infine, il terzo ed ultimo incontro del turno ad essere in programmazione su Sky è Roma-Empoli, con i padroni di casa che possono festeggiare la decisione di Paulo Dybala di rimanere nella Capitale.

Infine, la 2° giornata di Serie A 2024-2025 termina lunedì con due partite. La prima, alle 18:30, oppone il Cagliari al Como. La seconda, al via alle 20:45, ha come protagonisti i due team che hanno convinto maggiormente nel primo turno, ovvero Hellas Verona e Juventus.

Serie A 2024-2025 2° giornata, i telecronisti

Di seguito i telecronisti scelti da Sky per la 2° giornata di Serie A.

Udinese-Lazio : Nucera e Marocchi;

: Nucera e Marocchi; Inter-Lecce: Compagnoni e Marchegiani;

Compagnoni e Marchegiani; Roma-Empoli: Gentile e Minotti.

Queste, invece, le voci selezionate da DAZN in occasione della 2° giornata di Serie A 2024-2025.