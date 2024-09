Pubblicità Poltronesofà 2024 con Orietta Berti e il Natale che arriva già a settembre

Che la televisione sia proiettata spesso in avanti non è una novità, ma anticipare gli spot di Natale già a settembre è esagerato persino per il piccolo schermo. Questo, però, è ciò che avviene con la pubblicità 2024 di Poltronesofà con protagonista Orietta Berti.

Pubblicità Poltronesofà 2024 Orietta Berti, presentata la collezione Stella

La pubblicità di Poltronesofà 2024 non è la prima con Orietta Berti. La cantante, infatti, già in passato ha lavorato come volto dell’azienda. Questa volta, lo scopo della produzione è quello di lanciare sul mercato italiano i divani della cosiddetta Collezione Stella. Essa, come sottolinea lo stesso spot, permette ai clienti interessati di acquistare i beni con un finanziamento di 24 mesi, con la prima rata prevista nel 2025. La campagna comunicativa lanciata dall’azienda non si limita solo alla televisione. In concomitanza con il lancio del nuovo spot, infatti, sono stati pubblicati sui social dei contenuti creati appositamente.

La descrizione

La pubblicità del Natale settembrino di Poltronesofà 2024, oltre alla già citata Orietta Berti, ha come protagonisti gli oramai notissimi artigiani della qualità. In particolare, recitano nel promo Andrea e Vincenzo, che interpretano rispettivamente i personaggi Gaspare e Baldassarre, ovvero due dei tre Re Magi. La cantante, amata da tutte le generazioni grazie ad hit come La discoteca italiana, Una vespa in due, Finché la barca va e Tipitipitì, recita nel ruolo della Stella Cometa.

Durante lo spot, che ha una durata decisamente molto breve, i tre protagonisti si ritrovano insieme con Andrea/Gaspare che afferma: “In Poltronesofà è già Natale. Su tutta la collezione c’è il finanziamento di 24 mesi“. Vincenzo-Baldassarre aggiunge: “E la prima rata è nel 2025“. A questo punto sono alternate delle immagini di alcuni dei divani che si possono acquistare con tale promozione. Infine, gli attori, tutti insieme, recitano il claim “Poltronesofà Solo divani di qualità“.

Pubblicità Poltronesofà 2024 Orietta Berti, la recensione

L’importanza del contesto, nella comunicazione, è oramai un fatto accertato da decenni. Evidentemente, però, non tutti hanno aderito a tale assioma, altrimenti risulta difficile comprendere il perché sia in onda uno spot inedito natalizio già a settembre. Se l’obiettivo era sorprendere, sicuramente il risultato è stato centrato. Lo stupore, però, non sempre equivale ad una reazione positiva.

Di per sé, lo spot 2024 di Poltronesofà è ben fatto. La produzione è simpatica ed è ben costruita, con i nuovi prodotti che sono centrali nella narrazione. Il problema, però, sono le tempistiche. Vedere in televisione a settembre una Stella Cometa e due Re Magi (dov’è il terzo?) non può che risultare straniante per il pubblico, con il rischio di vanificare il buon lavoro realizzato nell’ideazione del promo.