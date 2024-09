Tale e Quale Show 2024 seconda puntata: vince Verdiana, classifica ed imitazioni della prossima puntata

Venerdì 27 settembre, Rai 1 ha mandato in onda la seconda puntata di Tale e Quale Show 2024. Alla conduzione del programma, come sempre, c’è Carlo Conti.

Tale e Quale Show 2024 seconda puntata, quarta giudice Katia Follesa

Nel nuovo appuntamento di Tale e Quale Show 2024 i concorrenti hanno realizzato le imitazioni, giudicati da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello. A loro, ogni settimana, si aggiunge un quarto giurato speciale. In tal ruolo ha partecipato Katia Follesa.

Al termine delle esibizioni, i quattro giudici hanno stilato le loro personali classifiche. I voti, alla fine, si sono uniti a quelli dati dai concorrenti e dal pubblico a casa attraverso i social. In tal modo si è formata la classifica finale. L’ultimo posto è ottenuto da Carmen Di Pietro, che imitando Gaia sulle note di Sesso e Samba ha ottenuto 25 punti e ha dato vita ad una delle performance peggiori (e più divertenti) della storia del format. Il suo partner Roberto Ciufoli, ovvero l’interprete di Tony Effe, è nono con 30 punti. Fra loro c’è Justin Mattera, che ha provato, con poco successo, a realizzare Sylvie Vartan.

Vince Verdiana

La comica Amelia Villano, nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2024, si è fermata in ottava posizione con Annalisa: per lei 41 punti. Sesto, a quota 45 punti, c’è Feisal Bonciani, vincitore sette giorni fa e che questa settimana non ha convinto con Prince. Al quinto posto, ad exequo con un punteggio di 47, ci sono Tananai e Taylor Swift, proposti da Thomas e Giulia Penna. Appena fuori dal podio, in quarta posizione con 52 punti, c’è Massimo Bagnato/Lando Fiorini.

Al terzo posto troviamo Simone Annicchiarico, che ha commosso omaggiando Franco Califano ricevendo 55 punti. Undici lunghezze in più per Kelly Joice con Shirley Bassy. La vincitrice del secondo appuntamento, con 69 punti, è Verdiana. La sua Celine Dion è stata posizionata al vertice da Malgioglio, Panariello e Marcuzzi.

Tale e Quale Show 2024 seconda puntata, gli ascolti e le imitazioni del prossimo appuntamento

Al termina della seconda puntata di Tale e Quale Show, il conduttore ha annunciato le imitazioni della prossima settimana. Esse sono le seguenti:

Simone Annicchiarico: Renato Zero;

Renato Zero; Amelia Villano: Miley Cyrus;

Miley Cyrus; Feisal con Kelly Joice: Lionel Richie e Diana Ross;

con Lionel Richie e Diana Ross; Justine Mattera: Rita Pavone;

Rita Pavone; Giulia Penna: Anna Tatangelo;

Anna Tatangelo; Carmen Di Pietro: Paola e Chiara;

Paola e Chiara; Roberto Ciufoli: Enzo Jannacci;

Enzo Jannacci; Thomas: John Travolta;

John Travolta; Verdiana: Lady Gaga;

Lady Gaga; Massimo Bagnato: Julio Iglesias.

La seconda puntata di Tale e Quale Show è rimasta stabile negli ascolti. La serata, terminata poco dopo mezzanotte, ha ottenuto il 19,6% di share, convincendo poco più di 3 milioni di persone.