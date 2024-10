The Fork, la pubblicità con il Mago Forest: scegliere il ristorante con l’ironia (poca) del testimonial

Oramai da varie settimane, sulle principali emittenti televisive del nostro paese è in rotazione la pubblicità 2024 di The Fork. La società ha scelto, come testimonial, il comico e conduttore Mago Forest.

The Fork 2024 pubblicità, chi ha diretto lo spot

La pubblicità 2024 di The Fork è prodotta dalla società Publitalia. Essa l’ha realizzata con il coordinamento della divisione Marketing e Brand, guidata dalla direttrice Raquel Bravo. La campagna comunicativa è pianificata da Dentsu e coinvolge soprattutto le reti generaliste. L’autore che ha ideato e scritto il promo è Alessandro Mannucci, che in carriera ha già lavorato nel dietro le quinte de Le Iene e di vari format di Piero Chiambretti. La regia è a cura di Chris Myhre.

L’obiettivo dello spot è quello di promuovere l’applicazione The Fork. Con tale servizio, i clienti possono selezionare uno degli oltre quindicimila ristoranti che hanno aderito al progetto. Mediante l’applicazione, i fruitori possono valutare le recensioni ed i menù, oltre che procedere con il pagamento subito dopo aver consumato il pasto.

La descrizione

Il protagonista della pubblicità di The Fork, come detto, è il Mago Forest. Il comico e conduttore, a partire dal 21 ottobre prossimo, tornerà al timone di GialappaShow, format della Gialappa’s Band in onda in contemporanea su Sky e su TV8. Nello scorso settembre, inoltre, ha curato uno speciale di Italia 1 On Stage, spettacolo comico intitolato Motel Forest.

Nel promo, il testimonial è impegnato in un set. Non appena finiscono le riprese, una collega attrice si avvicina a lui per chiedergli in che luogo andrà a cena. Dopo un gesto “magico”, il comico si ritrova seduto con la collega ed altri commensali intorno ad un tavolo di un ristorante. Gli amici, stupiti, chiedono chiarimenti e l’attore rivela: “Un vero mago non svela mai i suoi trucchi, ma visto che sono il protagonista di questo spot farò uno strappo. Ho utilizzato The Fork”. L’inquadratura stringe sul cellulare e Forest, divenuto ora solo voce narrante, spiega il funzionamento ed i vantaggi dell’applicazione, invitando tutti a scaricarla.

The Fork 2024 pubblicità, la recensione

La pubblicità di The Fork 2024 non lascia il segno. La produzione, nelle intenzioni, punta tutto sullo stile ironico e leggero, come si può intuire dalla scelta del testimonial. Tali caratteristiche, però, sono decisamente troppo poco sviluppate, risultando di fatto assenti per tutti i 40 secondi di clip. L’accoppiata Mago Forest-trucco di magia, inoltre, è decisamente poco originale e prevedibile, motivi per i quali non incide.

Al contrario, nella pubblicità di The Fork è molto sviluppato l’aspetto informativo. Quasi metà spot, infatti, è dedicato alla spiegazione, semplice e chiara, dell’applicazione. In pochi secondi sono date le principali indicazioni, dal modo con la quale scaricarla fino al meccanismo delle recensioni e prenotazioni. Una sorta di mini tutorial, sicuramente utile per quella fascia di pubblico poco avvezzo alla tecnologia.