Pubblicità LIDL, il 25 dicembre è già arrivato: descrizione e recensione

Da qualche giorno, sulle principali emittenti televisive italiane, è in rotazione la pubblicità di Natale 2024 della LIDL. La nota catena internazionale di supermercati ha rilasciato la produzione la scorsa domenica 3 novembre.

Pubblicità LIDL Natale 2024, il regista è un Premio Oscar

LIDL, in occasione del Natale 2024, lancia la campagna comunicativa intitolata Magico Natale. Oltre che in Italia, la società ha lanciato la produzione non solo in Italia, ma anche nel resto dei paesi del mondo in cui il marchio è attivo. Si tratta di un vero e proprio cortometraggio, diretto per l’occasione dal regista Tom Hooper. Quest’ultimo, classe 1972, ha vinto un Premio Oscar per la pellicola Il discorso del re. Inoltre, ha diretto numerose altre pellicole importanti, fra cui The Danish Girl e Les Miserables. La società che ha ideato la produzione, oltre alla LIDL, è la BBDO. L’azienda che ha realizzato lo spot è la BWGTBILD. Nel nostro paese, la pianificazione dei media è curata da OMD Italia.

La descrizione del promo

La pubblicità natalizia della LIDL ha una durata di circa un minuto. Tuttavia, esiste anche una versione ridotta, pari a circa 30 secondi. L’elemento fondante è la solidarietà e la volontà di aiutare il prossimo, ovvero due valori che, almeno nella teoria, dovrebbero essere fondanti della festa.

La protagonista della narrazione è Sofia. La famiglia e gli amici di quest’ultima, in vista della festività, si lasciano andare a desideri materiali, che vengono realizzati con lo scambio di doni durante la cena della Vigilia. La bambina, invece, punta tutto sui valori etici e morali, che sono rappresentati mediante due campanelle.

Pubblicità LIDL Natale 2024, la recensione

Dal punto di vista tecnico, la pubblicità di Natale della LIDL è pressoché impeccabile. Sia la regia che il montaggio sono ottimi. Molto suggestiva, inoltre, è l’ambientazione, che rientra perfettamente nell’immaginario comune natalizio.

Per ciò che concerne la narrazione, però, poteva e doveva essere fatto qualche sforzo in più. Il cortometraggio non brilla di certo per originalità, sfociando nei soliti cliché oramai triti e ritriti. Dal punto di vista dei contenuti, d’altronde, il fulcro è la contrapposizione fra i veri valori natalizi, portati avanti da una bambina, e quelli puramente commerciali, che invece sono rappresentati dagli adulti interessati solamente ai regali materiali.

Un punto assolutamente a favore della LIDL, infine, è il fatto di associare l’azione alle buone intenzioni. L’azienda permette ai clienti di donare parte della propria spesa ai bisognosi. Inoltre, l’organizzazione donerà 40 mila euro a Fondazione Banco Alimentare.