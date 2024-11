Stasera in tv sabato 9 novembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 9 novembre 2024. Su Rai3, il film The Bleeder, con Liev Schreiber. Su Italia 1, il film L’era glaciale – In rotta di collisione.

Stasera in tv sabato 9 novembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 20.35, il celebrity talent Ballando con le stelle. Tra wild card e ripescaggi, nessun concorrente, nemmeno chi si è infortunato, può dirsi eliminato definitivamente. Il regolamento della gara di ballo condotta da Milly Carlucci offre sempre la possibilità di rientrare nella competizione. Nel 2022 Luisella Costamagna trionfò ballando in 7 puntate su 11.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: Ditegli sempre di sì. Una farsa tragicomica scritta da Eduardo nel 1927, giocata sulla sottile linea che separa normalità e follia. Interpreti: Eduardo De Filippo, Regina Bianchi, Pietro Carloni, Antonio Casagrande, Angela Pagano, Enzo Petito.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Tù sì que vales. L’edizione numero 11 arriva alla semifinale, registrata, come le precedenti puntate, la scorsa estate. Stasera dunque avremo l’elenco completo dei talenti che parteciperanno alla finalissima, che andrà in onda in diretta sabato 16 novembre. Portavoce della giuria popolare, come sempre, Sabrina Ferilli.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. Nella puntata di metà settembre Massimo Gramellini ha annunciato “Il ritorno a casa di una grande amica della parola”. Era la giornalista Giovanna Botteri, da poco in pensione, che aveva già collaborato con lui a “Le parole” su Rai3.

Su Tv8, alle 22.00, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Bruno Barbieri segue la sfida tra altri quattro albergatori agguerriti le cui strutture si trovano sulle colline e tra i vigneti del Chianti: “Villa La Palagina”, “Borgo Casa al Vento”, “Villa I Barronci Resort & Spa”, “Villa San Sanino”.

Su Nove, alle 21.30, il talk show Accordi & Disaccordi. Occhi puntati sull’agenda politica ed economica del nostro Paese per approfondire i temi di stretta attualità. Andrea Scanzi e Marco Travaglio affiancano Luca Sommi nell’analisi, nel commento e nella critica anche degli aspetti meno noti.

I film di questa sera sabato 9 novembre 2024

Su Rai3, alle 21.45, il film biografico del 2016, di Philippe Falardeau, The Bleeder, con Liev Schreiber. Nel 1975 il pugile 35enne Chuck Wepner (Liev Schreiber), soprannominato “il sanguinolento di Bayonne”, sfida Muhammad Alì per il titolo mondiale dei Pesi massimi. L’incontro, durato 15 round, si conclude in maniera inaspettata 19 secondi prima del tempo. La vita di Wepner cambia per sempre.

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2019, di Luc Besson, Anna, con Sasha Luss. Dietro la bellezza e il fascino di Anna Poliatova si nasconde un segreto indicibile: la donna, infatti, possiede una forza e un’abilità incredibili che l’hanno resa una delle assassine più temute al mondo.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2021, di Massimiliano Bruno, Ritorno al crimine, con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Carlo Buccirosso. Sebastiano, Moreno, Giuseppe e Gianfranco sono a Montecarlo sulle tracce di una donna che li ha derubati. Ma non sarà l’unico problema che dovranno affrontare.

Su Rete 4, alle 21.25, il film d’avventura del 1972, di Giuseppe Colizzi, …più forte ragazzi! con Bud Spencer, Terence Hill. Brasile: Salud (Bud Spencer) e Plata (Terence Hill) lavorano come piloti in piccole compagnie aeree. Per arrotondare truffano le assicurazioni, provocando incidenti con vecchi velivoli per incassare i risarcimenti. Ma un giorno sono davvero costretti ad atterrare nel cuore dell’Amazzonia.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2016, di Mike Thurmeier, Galen T. Chu, L’era glaciale – In rotta di collisione. Per recuperare la sua ghianda, Scrat si ritrova catapultato nello spazio, dando il via ad una serie di catastrofici eventi. Per salvarsi, Sid, Manny, Diego e il resto del gruppo devono abbandonare la loro casa e viaggiare attraverso nuove terre esotiche in cui incontreranno nuovi coloratissimi personaggi.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2012, di Robert Zemeckis, Flight, con Denzel Washington. Il comandante Whitaker compie un atterraggio di fortuna con il suo aereo, salvando molte vite. Inizialmente viene acclamato come un eroe, poi, però, finisce nel mirino della commissione d’inchiesta.

Stasera in tv sabato 9 novembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2015, di Massimiliano Bruno, Gli ultimi saranno ultimi, con Paola Cortellesi. Due storie parallele ambientate ad Anguillara (Roma). Quella di un poliziotto veneto trasferito con disonore; e quella di Luciana che perde il lavoro quando rimane incinta.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Tran A. Hung, Il gusto delle cose, con Benoit Magimel, Juliette Binoche. La cuoca Eugénie e il gastronomo Dodin lavorano insieme da 20 anni e il loro rapporto si è trasformato in una storia d’amore. Ma la donna si ritrae dinanzi all’idea del matrimonio.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2024, di Christopher Jenkins e Mark Koetcier, 10 lives – Un gatto fortunato. Beckett, un gatto viziato ed egoista, dà totalmente per scontata la fortuna che gli è capitata. Ma quando perde anche la sua nona vita, il felino farà di tutto per ottenere una vita in più.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2019, di Hans Petter Moland, Un uomo tranquillo, con Liam Neeson. Nels è un uomo tranquillo che lavora come spazzaneve in Colorado. La sua vita ha una brusca svolta quando il figlio viene ucciso da un boss della droga locale. Si armerà per vendicarlo.