Pubblicità ACE Gentile 2024, il testimonial è Claudio Bisio: descrizione e recensione

Pochi giorni fa, sulle principali emittenti televisive del nostro paese, è stata rilasciata la pubblicità di ACE Gentile 2024. Il marchio, per l’occasione, ha deciso di affidare il ruolo di testimonial a Claudio Bisio.

Pubblicità ACE Gentile 2024, chi è il testimonial

La pubblicità di ACE Gentile 2024 rientra all’interno di una campagna comunicativa multicanale. Lo spot ha debuttato on air lo scorso 10 novembre e, nella versione televisiva, ha una durata di 30 secondi. Oltre alla messa in onda in tv, la società ha deciso di coinvolgere con contenuti ad hoc anche gli ambienti online, fra cui Youtube. Inoltre, l’azienda ha anche rilasciato un file audio da trenta secondi, udibile su Spotify.

La BBDO ha ideato la pubblicità. La pianificazione televisiva e sugli altri media, invece, è di Media Italia. La parte creativa è firmata da Federica Scalona e Tommaso Casarini, mentre la sceneggiatura del promo è di Ilaria Frigeni ed Alessia Buono. La casa di produzione della pubblicità è la Mercurio Cinematografica.

L’attore protagonista del promo di ACE Gentile 2024 è, come già accennato, Claudio Bisio. Comico e conduttore, da anni padrone di casa di Zelig, negli scorsi mesi ha già prestato il proprio volto ad altre produzioni televisive.

La descrizione dello spot

La pubblicità di ACE Gentile 2024 è ambientata all’interno di un supermercato. Claudio Bisio, mentre tiene in mano una delle confezioni di candeggina ACE, ferma una signora alla quale chiede aiuto: “Mi hanno chiesto di fare la pubblicità, ma la candeggina non era solo per i bianchi?”. A questo punto, la donna spiega: “Ma questa è ACE Gentile! Utilizza la formula oxy-color, che permette di pulire a fondo ed essere sicura con i colorati. Ricordati anche di dire che igienizza“. Un’informazione, quest’ultima, che colpisce Bisio, al punto che, prima di abbandonare il supermercato, la ripete ad una delle cassiere, visibilmente stranita.

Pubblicità ACE Gentile 2024, la recensione

La pubblicità di ACE Gentile 2024 non è senza dubbio memorabile. La volontà dell’azienda è quella di realizzare uno spot simpatico e la scelta di Bisio come testimonial è da intendersi in questo senso. Tuttavia, il risultato finale è ben lontano da quello sperato. L’ironia è solo accennata ed anche il ruolo del testimonial lascia qualche dubbio.

D’altronde, il comico e conduttore, fingendo di non sapere assolutamente nulla del prodotto che dovrà pubblicizzare, non fa altro che limitarsi al ruolo di spalla. Con le sue parole, dà la possibilità ad una finta cliente del supermercato di spiegare i pregi e il funzionamento della nuova tipologia di candeggina. Di fatto, Bisio, si trasforma e da protagonista diventa quasi una presenza superflua.