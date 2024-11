Serie A 2024-2025, la programmazione tv della 13esima giornata: Napoli-Roma su Sky e DAZN

Sabato 23 novembre è previsto l’inizio della 13esima giornata di Serie A 2024-2025. La massima competizione italiana di calcio è fruibile, come di consueto, in diretta ed integralmente solo su DAZN. Dei dieci appuntamenti, solo tre sono trasmessi in co-esclusiva da Sky.

Serie A 2024-2025 13esima giornata, gli anticipi

La 13esima giornata di Serie A 2024-2025, come detto, parte il 23 novembre, quando si disputano i primi tre anticipi. Dopo la sosta per la Nations League, l’Inter di Stefano Inzaghi riparte dalla difficile trasferta contro l’Hellas Verona. Il match con protagonista la squadra campione d’Italia in carica prende il via alle 15:00.

Tre ore più tardi, dalle 18:00, il calendario propone il big match fra il Milan di Paulo Fonseca e la Juventus di Thiago Motta. I rossoneri mirano a tornare alla vittoria, dopo il pareggio ottenuto in casa del Cagliari. Gli ospiti, invece, arrivano all’impegno con il morale molto alto, grazie alla vittoria nel derby contro il Torino.

Infine, alle 20:45, la 13esima giornata di Serie A parte su Sky. La piattaforma satellitare, infatti, propone lo scontro fra il Parma e l’Atalanta. I nerazzurri, guidati da Gian Piero Gasperini, sono in un ottimo stato di forma, occupando il secondo posto in classifica ed essendo imbattuti dallo scorso 24 settembre.

Gli impegni domenicali

La domenica, la 13esima giornata di Serie A 2024-2025 parte alle 12:30. Solo DAZN propone il confronto che oppone il Genoa di Alberto Gilardino al Cagliari di Davide Nicola. Alle 15:00, la Fiorentina di Raffaele Palladino, terza in classifica e team rivelazione di questa stagione, prova ad ottenere l’ennesimo risultato positivo in trasferta contro il Como. Alla stessa ora, il Torino accoglie il Monza.

Alle 18:00, il Napoli di Antonio Conte prova a tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico contro la Roma. I giallorossi, in piena crisi di risultati, debuttano con il nuovo tecnico, ovvero Claudio Ranieri, chiamato a sostituire Ivan Juric. L’incontro è proposto da Sky e DAZN. Alle 20:45, la Lazio di Marco Baroni cerca i tre punti allo Stadio Olimpico contro il Bologna. Infine, il lunedì, il turno termina con Empoli-Udinese delle 18:30 e con Venezia-Lecce. Una sfida, quest’ultima, al via alle 20:45 e in programmazione su Sky.

Serie A 2024-2025 13esima giornata, l’elenco degli impegni

Di seguito l’elenco dei match in programma su Sky in vista della 13esima giornata di Serie A.

Parma-Atalanta;

Napoli-Roma;

Venezia-Lecce.

Questo, invece, è il calendario degli appuntamenti su DAZN in vista della 13esima giornata di Serie A 2024-2025.