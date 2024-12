BMW Italia, la pubblicità 2024: Pierfrancesco Favino e la sostenibilità ambientale

Da pochi giorni ha esordito la pubblicità 2024 di BMW Italia. La nota società automobilistica italiana ha lanciato lo spot lo scorso 4 dicembre, su tutte le principali emittenti televisive del nostro paese.

BMW Italia pubblicità 2024, la campagna comunicativa è transmediale

La pubblicità 2024 della BMW, rilasciata nel pieno del periodo natalizio, è una produzione originale della Jung Von Matt Hamburg. Tale società ha realizzato il promo in varie versioni internazionali. L’adattamento pensato per il nostro paese ha una durata di circa 45 secondi e si basa sulla gamma dei prodotti elettrici. Fra questi, ci sono i modelli BMW i4, BMW i5 e BMW i7.

Oltre che in televisione, la società ha ideato, per la pubblicità della BMW Italia, una campagna comunicativa transmediale. Oltre che in televisione, infatti, l’azienda ha proposto una serie di promo pensati per gli ambienti digitali. La sigla scelta per accompagnare le immagini della produzione è Beautiful things, brano pubblicato poche settimane fa da Benson Boone.

Il testimonial è Pierfrancesco Favino

Al centro della narrazione della pubblicità 2024 di BMW Italia c’è l’attore Pierfrancesco Favino. Il noto interprete, in carriera, ha recitato in pellicole molto importanti, ottenendo una lunga serie di riconoscimenti. Fra gli altri, ha vinto cinque David di Donatello, altrettanti Nastri d’argento e due Globi d’oro.

La produzione alterna immagini di Favino, intento a registrare la propria voce in uno studio di registrazione, con altre delle varie auto del marchio. Nello scorrere delle immagini, l’attore sottolinea: “Il nostro è un viaggio che punta verso un orizzonte sostenibile, dove la performance non è mai solo potenza, ma anche intelligenza e consapevolezza. Dove lo stile è una promessa di eleganza senza tempo, dove il design è inconfondibile e la tecnologia è in continua evoluzione. E in questo cammino, la voce che vi accompagna non è solo una voce. È un impegno. Questo è il nostro viaggio, verso un futuro che stiamo già costruendo, insieme“.

BMW Italia pubblicità 2024, la recensione

La pubblicità 2024 di BMW Italia punta tutto sull’aspetto emozionale. A tal proposito, grandi meriti li ha il testimonial Pierfrancesco Favino, vero protagonista dello spot. Il noto attore, grazie all’intonazione della sua voce ed al testo letto, riesce a dare grande emotività alla produzione. Nonostante questo, tuttavia, il promo fatica a catturare le attenzioni dello spettatore, generando poco interesse in chi guarda. Infine, le automobili, che in teoria dovrebbero essere al centro della narrazione, in realtà sembrano essere solo uno sfondo.