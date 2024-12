Prima della Scala 2024, su Rai 1 La Forza del Destino di Verdi con Bruno Vespa e Milly Carlucci

Sabato 7 dicembre, su Rai 1, è in programma la Prima della Scala 2024. La TV di Stato, come ogni anno, propone l’atteso appuntamento in diretta, a partire dalle ore 17:45.

Prima della Scala 2024, chi sono i conduttori

Così come dodici mesi fa, la Rai ha scelto, anche per la Prima della Scala 2024, di affidare la conduzione alla coppia composta da Bruno Vespa e da Milly Carlucci. I due, qualche minuto prima dell’inizio dello spettacolo, si collegano dal foyer del teatro, dove incontrano i protagonisti e gli ospiti presenti. A causa di tale impegno, salta il consueto appuntamento della settimana di Ballando con le stelle, che tornerà regolarmente in onda il 14 dicembre prossimo.

Le riprese audio e video sono curate dal Centro di Produzione Tv di Milano. La TV di Stato permette agli interessati di assistere all’evento in 4K, ovvero con una definizione quattro volte superiore rispetto agli standard televisivi abituali. La regia televisiva è di Arnalda Canali, che ha a disposizione dieci telecamere, 45 microfoni nella buca d’orchestra e in palcoscenico e 15 radiomicrofoni dedicati ai solisti. Il direttore musicale è Riccardo Chailly.

La Forza del Destino

La diretta televisiva della Prima della Scala 2024, come già detto, è garantita su Rai 1. Inoltre, è possibile seguire lo show anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play. Nella piattaforma di intrattenimento, lo spettacolo teatrale rimane disponibile alla visione per quindici giorni. Oltre che in tv, è possibile godere della Prima in diretta radiofonica su Rai Radio 3. Nell’emittente, le voci incaricate di raccontare ciò che accade sul palco sono quelle di Gaia Varon e Oreste Bossini.

L’opera scelta per aprire la stagione del Teatro alla Scala di Milano si intitola La Forza del Destino. Il melodramma, suddiviso in quattro atti, è di Giuseppe Verdi e risale al 1800. La prima rappresentazione in un Teatro è avvenuta nel 1862, nella città russa di San Pietroburgo. La trama, ambientata nel ‘700, racconta la storia d’amore travagliata fra Leonora ed Alvaro. Ad ostacolare la loro unione c’è il padre della donna, il Marchese di Calatrava, che in un incidente rimane gravemente ferito e perde la vita. Prima di morire, però, maledice Leonora, dando il via ad una serie di disavventure.

Prima della Scala 2024, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante La Forza del Destino, opera al centro della Prima della Scala 2024.