Pubblicità Very Mobile, la recensione e descrizione: uno spot che funziona grazie ad ironia e leggerezza

Da qualche settimana è in onda, sulle principali emittenti televisive, la pubblicità di Very Mobile. La compagnia telefonica ha lanciato la campagna comunicativa lo scorso novembre.

Pubblicità Very Mobile, l’offerta riservata ai clienti degli operatori virtuali

La pubblicità di Very Mobile ha una durata di 31 secondi. La società che ha curato la creatività della produzione è la FCB Partners. La realizzazione, invece, è di Alto Verbano. La postproduzione è di XLR8. Infine, l’animazione CGI, ovvero le realizzazioni nel campo della computer grafica, sono di 22Dogs.

Very Mobile, mediante il promo, mira a diffondere la propria offerta. Il gestore, infatti, si rivolge direttamente ai clienti di altri operatori virtuali, offrendo sms e telefonate illimitate, oltre ad un piano internet di 150 giga al mese. Il tutto ad un prezzo di cinque euro e novantanove. Una tariffa, questa, che come promette la società è “per sempre”, dunque non soggetta a rimodulazioni future.

La descrizione

Al centro della narrazione ci sono le vicende di una coppia. Lui è seduto nella tavola di casa, intento a mangiare delle fette biscottate, quando è sorpreso dalla moglie. Quest’ultima scende dal secondo piano con le valigie fatte, pronta ad abbandonare l’abitazione.

Il marito, con uno spagnolo tutt’altro che perfetto, afferma sorpreso: “Perché vai via di casa? Ti ho giurato che è per sempre!”. La coniuge, a questo punto, risponde “anche lui”, indicando verso la porta, dove ad attenderla c’è la tartaruga che da diverso tempo rappresenta, a livello comunicativo, l’azienda. L’uomo, allora, chiede alla donna cosa l’animale abbia più di lui. Lei, allora, sottolinea: “Lui costa meno!”. La protagonista, dopo un accenno di flamenco della tartaruga, corregge il marito per come ha parlato in spagnolo e poi lascia definitivamente casa in compagnia dell’amante.

Pubblicità Very Mobile, la recensione

Very Mobile, per la propria campagna pubblicitaria, ha deciso di dar vita ad una comunicazione incentrata quasi esclusivamente sulla comicità ed ironia. Da questo punto di vista, il promo centra senza dubbio il proprio obiettivo, risultando piacevole e leggero. Seppur non sia nulla di esaltante, anche la narrazione è abbastanza originale.

In particolare, è vincente la scelta di rappresentare, mediante l’impersonificazione, il mercato delle telefonia. La moglie, infatti, rappresenta idealmente il cliente, che, come vorrebbe la società, è convinto ad abbandonare l’operatore vecchio, ovvero il marito, per quello nuovo, cioè la tartaruga che rappresenta Very Mobile. Il motivo? La tariffa, che oltre ad essere più bassa è anche per sempre. Insomma, si tratta di una soluzione comunicativa decisamente efficace.