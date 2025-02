Pubblicità Tim 2025, un viaggio nel tempo ben fatto, con Rose Villain poco coinvolta

Da qualche giorno, TIM ha rilasciato la nuova pubblicità 2025. Il noto gestore telefonico ha selezionato, per il ruolo di testimonial, una delle Big dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Pubblicità TIM 2025, il claim e da chi è prodotto

La pubblicità TIM 2025 è una produzione della Havas Milan, mentre la società che ha curato la realizzazione è la Armosia Italia. La regia, invece, è di Marco Gentile.

Il claim scelto per accompagnare lo spot è Dovunque tu sarai, noi ci saremo. La colonna sonora che accompagna il promo è la celebre Figli delle stelle di Alan Sorrenti.

La pubblicità, rilasciata anche online oltre che in televisione, è disponibile in vari formati. Quello integrale ha una durata di un minuto, ma esistono anche delle versioni ridotte, con una durata di 45 e 30 secondi.

Chi è la testimonial e la descrizione dello spot

La protagonista della pubblicità TIM 2025 è la cantante Rose Villain. Quest’ultima è una delle artiste più ascoltate degli ultimi mesi: dodici mesi fa ha debuttato con Click Boom! nella kermesse e da quel momento è divenuto un volto molto noto. Dopo aver rilasciato vari brani di successo, collaborando fra gli altri con Guè, Madame e Bresh, poche settimane fa è tornata all’Ariston per la seconda volta consecutiva, proponendo Fuorilegge. Anche tale canzone sembra essere un grande successo: in pochi giorni ha già ottenuto milioni di ascolti e visualizzazioni.

TIM, per la sua pubblicità, ha deciso di accompagnare il pubblico in un breve viaggio nel tempo, che inizia negli anni ’80. Al centro della narrazione vi sono le innovazioni tecnologiche che hanno scandito le varie epoche: all’inizio ci sono i giradischi con le cabine telefoniche, poi si passa ai telefoni con la cornetta e ai primi dispositivi cellulari, che tuttavia avevano funzionalità limitate. Con un importante balzo in avanti si arriva agli anni recenti, quando ognuno di noi può accedere ad internet da casa. Infine, dopo l’avvento dei videogiochi, il percorso termina nei giorni nostri, quando spunta Rose Villain che dialoga con un suo avatar.

Pubblicità TIM 2025, la recensione

TIM ha ideato tale spot non per pubblicizzare un servizio, ma per alimentare il legame con i propri clienti. In quest’ottica, il promo della società telefonica è senza dubbio efficace. TIM è riuscita a condensare in pochi secondi i principali snodi tecnologici degli ultimi decenni e la produzione, senz’altro ben fatta sia dal punto di vista narrativo che scenografico, colpisce lo spettatore, anche grazie all’effetto nostalgia che inevitabile produce questo tipo di produzione.

Qualche dubbio in più è generato, invece, dalla partecipazione di Rose Villain. La cantante, infatti, è coinvolta esclusivamente nella parte finale del promo, quando si limita a dialogare con un suo avatar e a cantare un piccolo spezzone della colonna sonora. Probabilmente, sarebbe stato necessario pensare, per lei, un coinvolgimento narrativo migliore, sia in termini di quantità che di qualità, magari rendendola protagonista attiva del mini viaggio nel tempo.