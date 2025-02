The Voice Senior 2025 prima puntata: le audizioni e gli ascolti

Venerdì 21 febbraio, Rai 1 ha trasmesso la prima puntata di The Voice Senior 2025. Al timone Antonella Clerici, affiancata dai giudici Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Nell’appuntamento si sono svolte le Blind Auditions.

The Voice Senior 2025 prima puntata, Loredana Bertè già a quota tre artisti

La giudice più attiva durante la prima puntata di The Voice Senior 2025 è senza dubbio Loredana Bertè. La cantante ha due componenti nel suo team. La prima è Laura Gambirasi, originaria di Bergamo e rimasta afona per anni, a causa di alcuni grossi dispiaceri. Ha convinto tutti con La casa del sole dei Pooh. Il secondo è Gabriele Marciano, con un passato da animatore, durante il quale ha calcato il palco anche con Rosario Fiorello. Ha portato la cover di Wish you were here dei Pink Floyd.

Anche il rapper Clementino, durante lo show, ha selezionato due concorrenti. In primis c’è Luigi Lusi, sessantenne di Roma che si è esibito con Roxanne dei The Police. Con lui spazio a Gian Vittorio Spolverato, da sempre innamorato del canto, che però ha accantonato per gran parte della sua vita lavorando come acquaiolo. Con l’avvento della passione ha riiniziato a cantare ed ha performato con A muso duro di Pierangelo Bertoli.

The Voice Senior 2025 prima puntata, le scelte di Gigi D’Alessio ed Arisa

Durante la prima puntata di The Voice Senior 2025, Gigi D’Alessio ha puntato su Maria Castiglione e Luca Birago. La prima, che ha dedicato gran parte della sua esistenza alla famiglia, ha eseguito la difficile Un colpo al cuore di Mina. Il secondo, imitatore e con un passato in tv, ha proposto Arrivederci a questa sera di Lucio Battisti.

Infine, sono due le scelte compiute anche da Arisa. La prima è Maura Susanno, vicesindaca in un piccolo borgo della Valle D’Aosta e voce della difficile Non je ne regrette rien di Edith Piaf. Il secondo è Claudio Torelli, 72enne con una famiglia numerosissima e che ha colpito tutti con Emozione di Lucio Battisti.

Ospite Anna Oxa

Durante la prima puntata di The Voice Senior ha presenziato, come ospite, Anna Oxa. La cantante ha intonato Un’emozione da poco, ma il suo timbro, assolutamente unico in Italia, è stato riconosciuto subito dai quattro giudici, nonostante fossero girati di spalle. Il debutto del format ha confermato il grande successo in termini di ascolti: l’appuntamento ha convinto poco più di 3,7 milioni di telespettatori, con una share del 23,99%.