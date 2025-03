Mulino Bianco pubblicità 50esimo anniversario Il Piccolo Mugnaio

Nel 2025 festeggia il 50esimo anniversario il Mulino Bianco e, per l’occasione, è stata ideata una pubblicità ad hoc. Si tratta di un marchio che ha segnato la storia delle promozioni televisive italiane.

Mulino Bianco pubblicità 50esimo anniversario, le iniziative

Sono molte le iniziative che Mulino Bianco ha adottato in occasione dell’importante anniversario. C’è, come detto, la pubblicità, che è realizzata da Le Pub e la cui pianificazione, che interessa i media tradizionali e quelli digitali, è della OMD.

L’azienda, inoltre, ha messo a punto un concorso che dura tutto l’anno, iniziato a gennaio e che terminerà a dicembre. Il cliente, se acquista almeno due confezioni di prodotti della società, può tentare la fortuna, giocando con lo scontrino e provando a vincere i tanti premi in palio. C’è, poi, la newsletter intitolata Ti sblocco un ricordo. Iscrivendosi, gli interessati possono ricevere, tramite e-mail, curiosità ed aneddoti inerenti la lunga storia della società.

Il ritorno de Il Piccolo Mugnaio

Tornando alla pubblicità, Mulino Bianco ha deciso, in occasione del 50esimo anniversario, di far tornare sugli schermi Il Piccolo Mugnaio. Si tratta di un personaggio nato dalla creatività di Grazia Nidasio, che negli antichi spot del marchio viveva felice nel suo mulino, creando delizie ispirate a Clementina, di cui era perdutamente innamorato.

Il Piccolo Mugnaio, nella pubblicità di Mulino Bianco, accompagna il pubblico in un viaggio indietro nel tempo. Il claim è 50 anni di ricordi buoni e la narrazione parte nel 1975, quando grazie all’intervento del protagonista un’intera famiglia gusta, per colazione, una delle celebri brioche dell’azienda. Nel 1990, sempre Il Piccolo Mugnaio, usando una merendina, permette a due ragazzini di fare amicizia. Nel 2002, il personaggio immaginario dona dei biscotti per merenda ad una ragazza, intenta a lavorare con i primi computer. Infine nel 2025, una famiglia è unita e felice mentre fa colazione con prodotti Mulino Bianco.

Al termine del promo, che ha una durata di 45 secondi, la voce narrante afferma: “Oggi come ieri, abbiamo un sogno. Rendere ogni vostro momento ancora più buono“.

Mulino Bianco pubblicità 50esimo anniversario, uno spot efficace

La pubblicità di Mulino Bianco, fin dagli esordi, è capace di far parlare di sé. Pur con qualche polemica, nonostante il passare dei decenni da sempre la società si è concentrata sull’idea (spesso utopica) della famiglia perfetta, composta da mamma, papà e figli, tutti felici e seduti intorno ad un tavolo per gustare i prodotti dell’azienda. Tale immagine, al di là dei gusti e pareri personali, ha senza dubbio fatto breccia nei consumatori, al punto che, nell’immaginario comune, è entrata l’espressione di Famiglia del Mulino Bianco.

In vista del promo per il 50esimo anniversario, Mulino Bianco ha deciso di effettuare un’operazione nostalgia, del tutto lecita e, peraltro, ben riuscita. Il ritorno de Il Piccolo Mugnaio, inevitabilmente, crea l’effetto amarcord. L’idea di renderlo protagonista di un viaggio a ritroso negli ultimi 50 anni è riuscitissima. Le aspettative della vigilia, sia per l’importante anniversario che per i precedenti dell’azienda, erano molto alte, ma Mulino Bianco è riuscita a non deluderle.