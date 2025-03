Venerdì 21 marzo, Rai 1 ha trasmesso un nuovo appuntamento di The Voice Senior. La quinta edizione, guidata da Antonella Clerici, è proseguita con altre Audizioni al buio.

The Voice Senior 21 marzo, le scelte di Arisa e Gigi D’Alessio

A The Voice Senior del 21 marzo vi sono due nuovi concorrenti nel team di Arisa. La giudice, durante la puntata, ha in primis accolto nella sua squadra il musicista Fabrizio Emigli. Quest’ultimo ha 63 anni, è originario di Roma ed è un artista già affermato. Ha convinto la coach eseguendo la cover di Notte prima degli esami, grande successo di Antonello Venditti.

In seguito, Arisa ha dato un’opportunità a Cristina Bruno. Ha 67 anni, è di Corbetta (cittadina della provincia di Milano) e quando è salita sul palco era molto emozionata, al punto da non essere riuscita a ricordare le parole di Grande grande grande di Mina. Una vera e propria falsa partenza, dunque, che tuttavia non ha compromesso la sua avventura nel talent.

Chi ha preso Gigi D’Alessio

Per ciò che concerne la compagine di Gigi D’Alessio, il cantautore partenopeo ha dato una chance in primis a Carla Luvarà, 75enne di Messina. Molto legata alla famiglia, canta da quando ha 3 anni ed ha ottenuto l’accesso alle fasi successive con Un anno d’amore di Mina.

D’Alessio ha preso nel suo team anche Annamaria Prinzivalli, 63enne di Lugano. La concorrente era salita sul palco già la scorsa settimana, ma non era al meglio a causa di una influenza. Questa volta, ha convinto quasi tutti (Arisa è l’unica a non essersi girata) con Don’t Cry for me Argentina di Madonna.

The Voice Senior 21 marzo, le scelte di Loredana Bertè e Clementino

Loredana Bertè, durante The Voice Senior del 21 marzo, ha selezionato Maria Luce Vario e Loredana Maiuri. La prima è leccese, ha 63 anni e si è affezionata alla musica soprattutto da quando ha dovuto chiudere il suo atelier di moda. Ha cantato Last dance di Donna Summer. La seconda è di Roma, ha 61 anni e ha una lunga carriera alle spalle, avendo calcato il palco con grandi nomi della televisione italiana, fra cui Raffaella Carrà. Ha partecipato al talent con Proud Mary di Tina Turner.

Infine, ben tre nuovi concorrenti sono entrati a far parte della scuderia Clementino. Il rapper ha convinto Luigi Sbriccoli Fontana, 61enne e figlio d’arte. Suo padre, infatti, è Jimmy Fontana. A tal proposito confessa: “Eravamo abbastanza diversi, ma ci ha trasmesso il mondo, è stato un padre estremamente comprensivo“. Luigi ha cantato Ultima occasione di Mina/Baglioni. Da Latina, invece, giunge Panagiotis Nikolakeas, chef originario della Grecia che ha intonato Blue eyes di Elton John. Infine, nel team Clementino c’è Carlo Beni, 73enne di Montevarchi, in provincia di Arezzo. Si è innamorato della musica quando, da piccolo, ha ricevuto in dono un clarinetto. Ha emozionato i giudici con L’ultima luna di Lucio Dalla.