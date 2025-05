Lo scorso 6 aprile 2025, Nespresso ha lanciato una nuova pubblicità, nella quale ha affidato il ruolo di testimonial a Miriam Leone. L’attrice, eletta Miss Italia nel 2008, già l’anno scorso aveva prestato il volto per una campagna di comunicazione dell’azienda, conosciuta a livello internazionale per la produzione delle capsule e macchinette di caffè.

Pubblicità Nespresso 2025 Miriam Leone, la nuova miscela in edizione limitata

Il nuovo spot di Nespresso con Miriam Leone è ideato dalla società Dentsu. La realizzazione vera e propria, invece, è affidata alla Think Cattleya. La società ha deciso di lanciare varie versioni della pubblicità, la cui pianificazione sui media non si limita alla televisione, ma si espande anche ai social ed alla stampa tradizionale.

Al centro del progetto vi è la volontà di promuovere la linea di caffè Florian, un’edizione limitata disponibile in 26 paesi del mondo. Inoltre, è previsto anche il lancio sul mercato di una serie di accessori, come le tazzine in porcellana satinata.

Un viaggio sensoriale fra i luoghi iconici di Venezia

La narrazione della pubblicità di Nespresso inizia nel momento in cui Miriam Leone, seduta sul proprio divano, si appresta a gustare una tazzina di caffè della linea Florian. Una volta che parte la degustazione, la testimonial chiude gli occhi e si lascia trasportare dal gusto e dall’immaginazione.

Ed è così che l’attrice si ritrova ad entrare all’interno del Caffè Florian, storico locale posto in Piazza San Marco a Venezia, divenuto nei decenni un’icona del nostro paese. Una volta qui, un cameriere preleva una capsula Nespresso dall’interno di una cassaforte, per poi preparare il caffè e servirlo a Miriam Leone. Il tutto mentre quest’ultima, come voce fuori campo, afferma: “Con Nespresso vivi a casa tua l’esperienza di uno dei più antichi caffè storici d’Italia“.

Pubblicità Nespresso 2025 Miriam Leone, la recensione

Nespresso, con il nuovo spot con protagonista Miriam Leone, decide di puntare, ancora una volta, sulla forza dell’italianità. Una scelta, questa, quasi obbligatoria, visto che l’oggetto della promozione è una linea di caffè che prende il nome da uno dei locali storici del nostro paese. Rafforzare il legame con l’Italia è sicuramente una mossa strategicamente corretta, specie per un’azienda che opera nel mercato internazionale e che si occupa di caffè, ovvero uno dei simboli italiani più conosciuti al mondo.

Nonostante la narrazione non spicchi per originalità, il risultato complessivo è comunque positivo. Lo spot gode delle bellissime location nelle quali è ambientato, che aiutano a catturare l’attenzione dello spettatore.