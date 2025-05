Sabato 17 maggio è grande protagonista, anche in tv, lo sport. Occhi puntati, in particolare, sulle reti Rai.

Sport in tv 17 maggio, la finale femminile degli Internazionali di tennis

L’appuntamento più atteso della giornata riguarda, senza dubbio, il tennis. Il 17 maggio, infatti, è in programma la finale del circuito femminile degli Internazionali BNL di Roma, ovvero il massimo torneo tennistico del nostro paese.

Il tifo e le speranze azzurre sono riposte su Jasmine Paolini, che è riuscita a qualificarsi alla finale, dalla quale mancava un’atleta azzurra dal 2014. L’ultima vittoria di una tennista italiana agli Internazionali di Roma risale addirittura al 1985, quando Raffaella Reggi era riuscita a sollevare al cielo il trofeo.

Paolini, nella finale del 17 maggio, affronta, al Foro Italico, la statunitense Coco Gauff. Sugli spalti, per assistere a un momento che potrebbe essere storico, è atteso anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La finale degli Internazionali prende il via alle 17:00 ed è proposta, in diretta, su Rai 1. La telecronaca è affidata da Marco Fiocchetti e Omar Camporese. Gli spazi che precedono e seguono il match hanno come protagonisti Rita Grande, Adriano Panatta e Maurizio Fanelli.

Il Giro d’Italia

La giornata di sabato 17 maggio procede, su Rai 2, con altri eventi sportivi degni di nota. Alle 14:00, così come accade già da una settimana, spazio al Giro d’Italia.

La corsa rosa, con quella odierna, giunge all’ottava tappa. La partenza è prevista da Giulianova, mentre l’arrivo è posto a Castelraimondo. In totale, l’itinerario è lungo oltre 197 km, in un percorso adatto soprattutto per coloro che intendono andare in fuga. Da segnalare la presenza, a partire dal km 90, della salita del Sassotetto, dove è situato il Gran Premio della Montagna di prima categoria.

Al termine della corsa, sempre su Rai 2, spazio a Il Processo alla Tappa, guidato da Alessandro Fabretti e con ospiti fissi Davide Cassani, Daniele Bennati, Alessandro Petacchi e Fabio Genovesi.

Sport in tv 17 maggio, la Coppa Italia di calcio femminile

Sabato 17 maggio, sempre su Rai 2 ma dalle 17:50, inizia il collegamento con la finale di Coppa Italia di calcio femminile. A contendersi la vittoria della competizione ci sono la Juventus, fresca vincitrice dello scudetto, e la Roma.

Infine, è presente molto sport anche nei palinsesti di DMax. La rete, fruibile sul canale 52 del digitale terrestre, manda in onda due sfide valevoli per i playoff di Serie A1 maschile di basket. Dalle 17:55 scendono in campo Dolomiti Energia Trentino e l’Emporio Armani Milano. Segue, dalle 20:40, lo scontro fra Trapani Shark ed Unahotels Reggio Emilia.