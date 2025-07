Da mesi è in onda la pubblicità di Arredissima con protagonista Gerry Scotti. Il conduttore, infatti, è il testimonial della società che vende e produce prodotti di arredamento.

Pubblicità Arredissima Gerry Scotti, il claim è Gerry ci mette la faccia e noi il cuore

La pubblicità di Arredissima è una produzione originale della RTI Gruppo Mediaset. La regia è affidata a Chris Myhre, che in passato ha già diretto varie produzioni di successo. La parte relativa alla cura degli effetti speciali e della supervisione tecnica è affidata ad Edoardo Scotti, che ha coordinato l’utilizzo dei vari sistemi di intelligenza artificiale, centrali per l’intera produzione.

L’assoluto protagonista della pubblicità, come già preannunciato, è Gerry Scotti. Il presentatore è uno dei volti di punta della televisione italiana: a febbraio ha co-condotto la prima serata del Festival di Sanremo, mentre da pochi giorni ha esordito, nell’access prime time, con il game La Ruota della Fortuna, ottenendo ottimi dati di ascolto. Il claim del promo è Gerry ci mette la faccia e noi il cuore.

La descrizione del promo

I trenta secondi della pubblicità Arredissima prendono il via con una coppia di giovani che fa il proprio ingresso all’interno di uno dei punti di vendita della società. Non appena varcata la soglia, fra lo stupore generale, incrociano Gerry Scotti.

Questa, però, non è altro che la prima di una lunga serie di sorprese che li attende. Tutti coloro che lavorano all’interno del negozio, infatti, hanno il volto e la voce dell’amato conduttore. Le varie persone “Gerrizzate” danno alcune informazioni in merito alla loro offerta: “La progettazione e la personalizzazione sono completamente gratuite. Qui il trasporto ed il montaggio sono compresi e tutti i nostri mobili sono realizzati in Italia“.

Al termine, fa il suo arrivo Gerry Scotti in carne ed ossa, che aggiunge: “In più c’è la promozione del Soddisfatti o rimborsati. Io ci metto la faccia e loro il cuore“.

L’ironia domina l’intera pubblicità di Arredissima. Lo spot, sfruttando l’intelligenza artificiale mediante la quale è inserita la faccia del conduttore su tutti i protagonisti, risulta simpatico e leggero. Anche la sceneggiatura è efficace, in quanto i vari personaggi di Scotti spiegano i vantaggi offerti dall’azienda. Il rischio, però, è che l’onnipresenza di Gerry Scotti risulti troppo invadente. I vari volti e le voci di Scotti rischiano di distrarre il telespettatore da quello che dovrebbe essere il vero protagonista della produzione, ovvero il catalogo di prodotti dell’azienda.