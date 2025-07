Notte di bugie, diretto da Nadeem Soumah, è un film thriller giudiziario statunitense del 2021 che mescola suspense, paranoia e dilemmi morali. In onda su Rai 2, ha una durata di 90 minuti e il titolo originale è Impropriety.

Regia, produzione e protagonisti del film Notte di bugie

Nadeem Soumah dirige il film. Egli, inoltre, firma anche la fotografia. Invece, Naomi L. Selfman ha scritto la sceneggiatura. La produzione, poi, è di Formula Features e Lifetime Television. Infine, Kurt Oldman ha composto le musiche.

I protagonisti principali della storia sono:

Anna Marie Dobbins , nel ruolo di Annie Sagan, una procuratrice legale ambiziosa.

, nel ruolo di Annie Sagan, una procuratrice legale ambiziosa. Colt Prattes , che interpreta Mark, l’ex fidanzato ambiguo.

, che interpreta Mark, l’ex fidanzato ambiguo. Louis Mandylor , nel ruolo di Doug Larson, un avvocato rivale.

, nel ruolo di Doug Larson, un avvocato rivale. Aarika Trabona, che interpreta Danielle, la babysitter fidata.

Dove è stato girato?

La troupe ha girato le scene a Norman, Oklahoma. Ha usato, infatti, ambientazioni che alternano interni e uffici. L’atmosfera, quindi, è volutamente cupa e claustrofobica. Accentua, così, il senso di minaccia e isolamento.

Trama del film Notte di bugie

La trama segue la procuratrice Annie Sagan. Lei cerca di bilanciare carriera e vita familiare. Tutto, però, cambia dopo una serata di beneficenza. Accetta, infatti, un passaggio da Doug Larson. Si ritrova, così, coinvolta in un incubo. Si risveglia, infatti, accanto al suo cadavere. La mattina dopo, Annie viene assegnata proprio a quel caso. Mentre nasconde il suo coinvolgimento, un killer la perseguita. Inizia, perciò, un’indagine parallela tra ricatti e appostamenti.

Spoiler finale

Nel finale, Annie scopre che il vero colpevole è Mark. Egli è il suo ex compagno. Ha orchestrato, infatti, l’omicidio per vendetta. Voleva, inoltre, incastrarla come capro espiatorio. Dopo un confronto teso, Annie lo colpisce e fugge. Il film, quindi, si chiude con Annie che uccide Mark. La sua carriera, però, è compromessa. Nell’epilogo, perciò, ricomincia da capo. È più presente per la figlia, ma segnata per sempre.

Cast completo

Il cast del film unisce interpreti televisivi e cinematografici. Essi, infatti, rendono credibile questa storia di paranoia. Raccontano, così, una giustizia distorta.