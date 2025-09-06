Uno spot da (Premio) Oscar. Sky, per lanciare le Coppe Europee della prossima stagione, per le quali detiene i diritti tv, ha lanciato una nuova pubblicità con protagonisti Fabio Caressa e Paolo Sorrentino.

Sky Coppe Europee pubblicità, chi sono i testimonial

La pubblicità di Sky è realizzata dalla Sky Creative Agency. Lo spot, come detto, ha due testimonial di eccezione.

Il primo è Fabio Caressa, storico giornalista della piattaforma satellitare. Qui, oltre ad aver rivestito il ruolo di direttore di Sky Sport, lavora da decenni come telecronista e in tale ruolo ha raccontato indimenticabili momenti sportivi, fra cui la vittoria dell’Italia ai Mondiali di calcio del 2006.

Il secondo testimonial del promo è Paolo Sorrentino. Si tratta di uno dei registi italiani più premiati di sempre, vantando ben otto David di Donatello, un Golden Globe ed un Premio Oscar. Attualmente, Sorrentino è fra i protagonisti del Festival del Cinema di Venezia con la nuova pellicola La Grazia.

La descrizione dello spot

La pubblicità delle Coppe Europee di Sky, nella versione integrale, ha una durata di un minuto. I due protagonisti dialogano all’interno dello Stadio San Siro deserto.

Caressa chiede al regista se ha lavorato ad una sceneggiatura dedicata alla Champions League, ma Sorrentino dà una risposta negativa: “Non ci ho neanche provato, ci sono troppi colpi di scena, poi ci sono alcuni grandi giocatori che non rispettano mai la trama. Secondo me la Champions non si scrive, ma è un’apparizione, accade e basta. Non c’è copione, né regia, ma solo il talento. Quindi mi sono messo comodo e ho acceso Sky, tanto questo film lo scrivono i fuoriclasse che hanno molta più fantasia di me“.

Le dichiarazioni di Paolo Sorrentino si alternano ad alcune delle immagini più spettacolari della Champions League della scorsa stagione, fra cui le prodezze dello spagnolo Lamine Yamal e le parate di Gianluigi Donnarumma, che hanno contribuito alla vittoria nel torneo del PSG.

Sky Coppe Europee pubblicità, si incontrano due capisaldi dell’offerta della piattaforma

La pubblicità ideata da Sky non rappresenta solamente una promozione della prossima stagione delle Coppe Europee, ma anche una esaltazione di due capisaldi della propria offerta.

Da una parte c’è Fabio Caressa, probabilmente il talent Sky più conosciuto ed apprezzato per quel che concerne lo sport ed il calcio. Dall’altra, in rappresentanza del cinema, c’è il regista Paolo Sorrentino, che fra l’altro ha realizzato le sue uniche due serie tv proprio per Sky, ovvero The Young Pope e The New Pope.

Lo spot di Sky è eccellente dal punto di vista tecnico ed ha un duplice effetto nel pubblico, creando sia attesa che interesse. Caratteristiche, queste, che rendono la comunicazione funzionale e perfettamente aderenti ai suoi scopi.