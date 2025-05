Giovedì 1° maggio, Sky Uno, rete visibile sul canale 108 di Sky, manda in onda la semifinale di Pechino Express 2025. Si tratta della nona tappa, anch’essa ambientata in Nepal.

Pechino Express 2025 semifinale, torna Fabio Caressa

Al timone della semifinale di Pechino Express 2025 torna Costantino Della Gherardesca, volto storico dello show, che ha il compito di supportare le coppie di viaggiatori sia al Libro Rosso che al Tappeto Rosso del traguardo. Al suo fianco, il padrone di casa può contare sul sostegno di Fru, che invece affianca i concorrenti lungo tutto il percorso, spiegando le varie prove.

La competizione, mai come nella semifinale, è forte: le quattro coppie rimaste ancora in gioco, infatti, sono disposte a tutto pur di riuscire ad arrivare per prime al traguardo, per riuscire così a qualificarsi alla finale. Per centrare tale obiettivo, però, i viaggiatori devono fare i conti con un nuovo ostacolo, rappresentato da Fabio Caressa. Il giornalista, protagonista dello show lo scorso anno, ha con sé una insidiosa Football flag ed ha il ruolo di insidioso malus a tema calcistico.

La nona tappa articolata in 305 km

La semifinale di Pechino Express 2025 è lunga 305 km. In tale percorso, i protagonisti attraversano una importante porzione di territorio del Nepal. La partenza è nei pressi del lago di Phewa, posto nella città di Pokhara, conosciuta soprattutto per essere il punto di partenza per coloro che intendono effettuare le escursioni sul monte Himalaya.

Da qui, le quattro coppie devono correre fino al villaggio di Sauraha. Ad attenderli in questo piccolo centro del Nepal meridionale c’è Costantino Della Gherardesca, con il famigerato Libro Rosso. Le prime due compagini che riescono a firmare tale Libro si affrontano in una divertente e molto importante prova vantaggio. Al termine del faccia a faccia, le quattro coppie riprendono la corsa. Tra scimmie e lumache, devono cercare di arrivare per primi al Tappeto Rosso finale, situato nella capitale Kathmandu, che con i suoi 1,4 milioni di abitanti è una delle città più popolose dello Stato.

Pechino Express 2025 semifinale, le coppie ai nastri di partenza

Una volta terminata la tappa, la coppia arrivata per prima al traguardo è la vincitrice della semifinale di Pechino Express 2025. La seconda, invece, è matematicamente salva e, dunque, qualificata alla finale. Le altre due, infine, sono a rischio eliminazione. I vincitori, come sempre, hanno l’onere di decidere quale delle due coppie eliminare, proprio ad un passo dalla finale.

Queste le coppie che prendono parte alla semifinale di Pechino Epxress: