A partire dalla metà del mese di agosto, NordVPN è in rotazione, in televisione, con una nuova pubblicità, con protagonista Claudio Marchisio. Si tratta del primo brand ambassador per quel che concerne NordVPN Italia.

NordVPN pubblicità Claudio Marchisio, chi è l’ex calciatore

Il protagonista della pubblicità di NordVPN, dunque, è l’ex calciatore Claudio Marchisio.

Si tratta di uno degli sportivi più conosciuti del nostro paese. La sua carriera da professionista si è articolata interamente con la maglia della Juventus. In tale club è entrato da bambino, ad appena sette anni. Nel 2006 entra ufficialmente a far parte della prima squadra, rimanendo titolare per dodici anni, fino al 2018. Con i bianconeri ha vinto numerosi riconoscimenti importanti, fra cui sette scudetti.

Inoltre, ha vestito anche la maglia della Nazionale italiana, con la quale ha giocato due Campionati del Mondo (nel 2010 e 2014) ed ha ottenuto la finale, poi persa, durante gli Europei del 2012.

NordVPN pubblicità Claudio Marchisio, la descrizione del promo

La pubblicità di NordVPN con Claudio Marchisio ha una durata di trenta secondi. Nello spot, il calciatore finge di partecipare ad una conferenza stampa, nella quale annuncia il suo ritorno in campo.

Il calciatore, dopo una brevissima introduzione del relatore, prende la parola ed afferma: “Si, torno in campo ma con NordVPN, perché per me la sicurezza è tutto. NordVPN protegge la mia connessione e dribbla le minacce online. Gioco sicuro grazie ad una tripletta perfetta. Privacy, protezione e sicurezza extra“.

A questo punto, la parola passa al narratore, che mediante la voce fuori campo dichiara: “Scopri l’offerta speciale su NordVPN.com“. Il riferimento è alla promozione intitolata 74% + 4 mesi in regalo, il cui nome appare in sovraimpressione al termine dello spot, mentre Marchisio è impegnato a mostrare ai finti giornalisti una maglia di calcio targata NordVPN.

La recensione dello spot

NordVPN è un servizio che promette di tenere “i dispositivi lontani dai malware e le attività di navigazione al sicuro da occhi indiscreti“, come specifica la stessa società sul suo sito.

La narrazione scelta per la pubblicità è interamente costruita intorno al testimonial. Claudio Marchisio, essendo un ex calciatore, si ritrova dunque coinvolto in una finta conferenza stampa, nella quale non annuncia il ritorno all’attività agonistica, bensì l’approdo ai servizi NordVPN.

Il problema principale della pubblicità è che non si parla praticamente mai della 74% + 4 mesi in regalo, ovvero l’offerta pensata per i clienti italiani. Essa è citata in maniera molto generica solamente dal narratore sul finire della pubblicità, in concomitanza con la presenza della scritta in sovraimpressione. Sarebbe stato utile, probabilmente, dare maggiore spazio a tale iniziativa promozionale, anche solo spiegandola, a grandi linee, mediante la voce narrante.