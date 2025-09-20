Italian Horror Stories è il film antologia horror italiana del 2021. È supervisionato da Claudio Fragasso. Andrà in onda su Mediaset Italia 2 il 21 settembre 2025 alle 23:35. Composto da sette episodi diretti da sette registi, questa pellicola racconta storie di fantasmi. Ma anche di vendette e misteri. Tutte le storie sono incorniciate da un incontro con una cartomante enigmatica.

Regia, produzione e protagonisti del film Italian Horror Stories

La regia è firmata da diversi autori. Tra questi ci sono Claudio Fragasso e Gianluca Bonucci. E anche Andrea D’Emilio, Vincenzo Della Corte e altri. La sceneggiatura è di Rossella Drudi. La produzione è curata da Ipnotica Produzioni e Saturnia Pictures. Hanno entrambe sede in Italia. I protagonisti principali sono Massimo Bonetti e Francesco De Francesco. Con loro ci sono anche Elisabetta De Vito e Giovanna Rei. E anche Barbara Abbondanza. La narrazione mescola folklore, paura e ironia.

Dove è stato girato?

Questa produzione è stata girata in Italia. Le riprese si sono svolte in location urbane e rurali. Queste variano da episodio a episodio. Le ambientazioni includono case abbandonate e cimiteri. E anche strade isolate e interni gotici. La fotografia, molto curata, è di Dario Germani. È cupa e decisamente teatrale.

Trama del film Italian Horror Stories

Analizzando la trama, l’opera si apre con La cartomante. Questo episodio, infatti, è diretto da Claudio Fragasso. E funge, peraltro, da cornice narrativa per l’intero racconto. In questa storia, sei persone si ritrovano davanti a una misteriosa cartomante. Lei, quindi, racconta a ciascuno una storia. Una storia, peraltro, legata al loro ineluttabile destino. Di conseguenza, gli episodi successivi sono proprio quelle storie. Si tratta, infatti, di La trappola, in cui una coppia si rifugia in una casa infestata. Poi c’è L’ultima tomba a sinistra, un omaggio al cinema slasher. E anche Il fantasma di Claudio, con un regista perseguitato dalle sue visioni. Si prosegue, inoltre, con Amore non è ‘ammore’ se muta quando scopre mutamenti. Un horror, questo, poetico e molto surreale. E ancora, Vendetta, una storia di giustizia e di sangue. Infine, c’è The Midnight Special. Un viaggio notturno, questo, tra incubi e dura realtà.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, la cartomante rivela una verità sconvolgente. Tutti i protagonisti, infatti, sono già morti. E stanno, peraltro, rivivendo le loro colpe. Ogni episodio, di conseguenza, si collega a un peccato. O a una scelta sbagliata che hanno compiuto. In definitiva, il racconto si chiude con la cartomante che spegne le candele. Lascia, quindi, lo spettatore immerso nel buio. E anche in un profondo e inquietante dubbio.

Cast completo del film Italian Horror Stories

Il cast è corale. Include volti noti del cinema italiano e giovani interpreti.