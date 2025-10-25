A partire dal mese di settembre, sulle principali emittenti televisive italiane, è in rotazione la pubblicità della Suzuki Swift Hybrid con testimonial Carolina Kostner. Lo spot è stato lanciato lo scorso 5 settembre.

Suzuki pubblicità Swift Hybrid, chi è Carolina Kostner

La Suzuki, per la campagna comunicativa dedicata all’automobile Swift Hybrid, ha deciso di affidare il ruolo di testimonial a Carolina Kostner. Classe 1987, si tratta di una delle pattinatrici artistiche su ghiaccio più rappresentative e vincenti italiane.

In carriera, infatti, vanta decine di medaglie importanti. Su tutte c’è quella di bronzo ottenuta nel corso delle Olimpiadi Invernali di Soci 2014. Ma nel palmares vi sono anche sei medaglie ai Mondiali, tra cui un oro, e undici, di cui cinque d’oro, agli Europei.

La descrizione dello spot

La pubblicità della Suziki Swift Hybrid ha una durata di trenta secondi. La campagna comunicativa dedicata all’automobile, che promette di unire design unico, versatilità e tecnologia ibrida, è realizzata dall’agenzia Changee. Essa l’ha realizzata con la collaborazione della Krow Kinetic London. La produzione attualmente in rotazione in televisione ha una durata di trenta secondi.

La pubblicità inizia con le immagini che mostrano alcune delle prodezze realizzate sul ghiaccio da Carolina Kostner, per poi concentrarsi sulla campionessa che è impegnata alla guida di una Swift Hybrid della Suzuki. La voce narrante della sportiva afferma: “Dietro ogni campione c’è una macchina che lavora alla perfezione. Quando guido la mia Swift questo è quello che sento. Tutto è pensato a posta per me: sicurezza al top, hybrid, spazio ed anche 4 x 4 allgrip. Tutto all’interno di un vero capolavoro di stile. Con una partner così, ti senti subito un numero uno“. Alla fine della produzione, c’è spazio per il claim della campagna, ovvero Swift Hybrid My Perfect Partner.

Suzuki pubblicità Swift Hybrid, la recensione

Suzuki, per promuovere la Swift Hybrid, ha realizzato una pubblicità che non si distacca molto da quelle tipiche delle automobili. Al centro della narrazione, infatti, vi è la macchina, inquadrata mentre è in moto, in questo caso all’interno di una città, ovvero uno dei contesti per il quale promette di essere maggiormente indicata.

Alla guida c’è la testimonial Carolina Kostner, che in qualità di voce narrante spiega le principali caratteristiche dell’auto. Nulla di originale, dunque, anche se il promo è comunque apprezzabile soprattutto per quel che concerne il versante informativo. Nei trenta secondi di spot non vi è spazio soltanto per la parte estetica, ma anche per quella pratica, con le grafiche e le immagini che elencano, seppur in breve, le principali caratteristiche del prodotto.

Il risultato finale è uno spot funzionale allo scopo e, nel complesso, piacevole.