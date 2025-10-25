Maryna è la vincitrice della puntata del 24 ottobre di Tale e Quale Show. La giovane ha ottenuto il suo primo trionfo nello show, proponendo l’imitazione di Christina Aguilera.

Tale e Quale Show Maryna, la cantante ha incantato tutti con la cover di Hurt

Al timone di Tale e Quale Show, anche il 24 ottobre, ha presenziato Carlo Conti. Al suo fianco, decisivi per la vittoria, ci sono i tre giudici Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello ed Alessia Marcuzzi. A loro, in qualità di quarto giudice speciale, si è aggiunto Nicola Savino, che nel 2026 prenderà proprio il posto di Conti nella conduzione di Tali e Quali.

La vittoria della puntata di Tale e Quale Show di Maryna è arrivata grazie al voto combinato dei giudici, degli altri concorrenti e del pubblico a casa, che ha espresso le proprie preferenze mediante i social. L’artista, con 67 punti, ha convinto tutti con un’ottima interpretazione di Hurt, brano fra i più noti mai realizzati da Christina Aguilera.

Il resto della classifica

Subito dietro Maryna, a 62 punti, c’è Tony Maiello, che ha presentato una convincente versione di Sere nere di Tiziano Ferro. Il podio è chiuso, a pari merito con 51 punti, da Antonella Fiordelisi e Pamela Petrarolo. La prima ha interpretato Si antes te hubiera conocido di Karol G, mentre la seconda ha omaggiato Mia Martini con Gli uomini non cambiano.

Quinto posto, con 50 lunghezze, per Robbie Williams realizzato da Samuele Cavallo, che ha emozionato lo studio con la bellissima Angels. In sesta posizione, a pari merito con 38 punti, ci sono Le Donatella e Flavio Insinna con Gabriele Cirilli. Le prime hanno realizzato un medley delle hit più celebri di Lorella Cuccarini ed Heather Parisi. I secondi, invece, hanno dato vita ad un improbabile duetto fra Edoardo Bennato e Piero Pelù.

Terz’ultimo posto per Peppe Quintale, che ha imitato Jovanotti con Penso Positivo: a lui sono andati 37 punti. Penultima posizione per Gianni Ippoliti, che ha firmato una versione poco riuscita di Tony Effe, che gli è valsa 24 punti. Infine, fanalino di coda, con 21 punti, Carmen Di Pietro, che ha provato a realizzare la cover Tipitipitì di Orietta Berti.

Tale e Quale Show Maryna, le imitazioni della prossima settimana

Alla fine della puntata, prima di incoronare Maryna come vincitrice, Carlo Conti ha annunciato le imitazioni della prossima settimana.