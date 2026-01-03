Pubblicità Eni Olimpiadi Invernali Milano-Cortina recensione

Da qualche giorno è possibile vedere, in varie reti televisive e non solo, la pubblicità di Eni dedicata alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. La società, premium partner dei Giochi, ha avviato una collaborazione dedicata a quella che è una delle manifestazioni più attese dell’anno, almeno per il nostro paese.

Pubblicità Eni Olimpiadi Invernali Milano-Cortina, lo spot girato ed ambientato in Sicilia

Eni, al momento, ha rilasciato solamente una pubblicità dedicata alle Olimpiadi Invernali. Tale spot è il primo di una vera e propria campagna, composta da vari capitoli che sono rilasciati nelle prossime settimane.

Il debutto, rilasciato il 21 dicembre scorso, è realizzato dalla Tbwa/Italia. La pianificazione sui media, che coinvolge, oltre che la tv, anche la radio, la carta stampata ed il mondo online, è firmata dalla società Carat.

La produzione è girata interamente in Sicilia. In particolare, le riprese si sono svolte nel borgo Cozzo Spadaro, noto per essere uno dei meno nevosi in Italia.

Un viaggio verso i luoghi dei Giochi

La prima pubblicità di Eni dedicata alle Olimpiadi Invernali ha una durata di 45 secondi. Sulle note di Buon Viaggio di Cesare Cremonini si alternano una serie di dichiarazioni di alcuni abitanti locali, dal fruttivendolo alla signora anziana, che da sempre abitano nel paese e che ammettono di non aver mai visto la neve nel loro paese.

Fra le vie di Cozzo Spadaro, però, arriva un pulmino giallo marchiato Eni. Dal mezzo, dopo essersi fermato nel centro del borgo, scende l’atleta olimpica Valentina Marchei, pattinatrice su ghiaccio per cinque volte campionessa italiana. Essa raduna una serie di abitanti, che salgono a bordo del pulmino per iniziare il viaggio che li porterà, poi, nei luoghi simbolo delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina.

Pubblicità Eni Olimpiadi Invernali Milano-Cortina, uno spot che unifica l’Italia nel segno della neve

La pubblicità di Eni dedicata alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina è un ottimo esempio di collaborazione con gli eventi sportivi. La società, infatti, ha deciso di sfruttare i Giochi Olimpici per avviare una campagna di comunicazione che mira ad unificare il paese.

Al centro di tale missione c’è la neve, elemento fondamentale delle manifestazioni sportive invernali, ma che è un miraggio in determinate zone d’Italia. Da qui, l’idea di portare alcuni abitanti di Cozzo Spadaro, centro meno nevoso del nostro paese, proprio nei luoghi clou delle Olimpiadi.

Qui, ad attendere i protagonisti, c’è Virginia Raffaele, da tempo testimonial di Eni, che apparirà nei prossimi spot.