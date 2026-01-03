Sabato 3 gennaio prende il via la Dakar 2026 e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Si tratta di una delle competizioni sportive più attese dell’anno, che nel nostro paese è fruibile a pagamento, su Sky ed Eurosport.

Dakar 2026 programmazione tv, due settimane di corse con la fine attesa il 17 gennaio

Quella del 2026 è la 48esima edizione della celebre competizione sportiva automobilistica. Per il settimo anno consecutivo, l’evento si svolge interamente in Arabia Saudita.

Il punto di partenza e quello di arrivo, con l’ultima tappa attesa il prossimo 17 gennaio, è posto presso Yanbu, città che si affaccia sul Mar Rosso. Da qui, le macchine percorrono una serie di luoghi simbolo del Paese, fra cui numerosi bivacchi nel deserto, per un totale di tredici tappe. Attesa anche una visita a Riyadh, dove è in programma l’unico giorno di riposo dell’edizione. Il percorso complessivo è di poco inferiore agli 8 mila km.

Prevista la partecipazione di oltre 800 concorrenti

Alla Dakar 2026 sono iscritti 812 concorrenti, fra cui numerosi italiani, a partire da Paolo Lucci, tredicesimo classificato nel 2023. I vari atleti sono suddivisi in 325 veicoli, fra i quali ci sono 118 moto. Proprio su due ruote percorre l’intero itinerario l’australiano Daniel Sanders, che mira a difendere il titolo conquistato nella passata edizione.

Degli 8 mila km totali, quasi 5 mila sono tratti cronometrati. La principale novità consiste nell’eliminazione della tappa cronometro di 48 ore. Al suo posto, arrivano due Marathon: la prima è inserita nel calendario della prima settimana di corsa, mentre la seconda è prevista nella settimana conclusiva.

Dakar 2026 programmazione tv, le rubriche di Sky

Come detto, la programmazione tv della Dakar 2026 ha come protagonista Sky. In particolare, Sky Sport segue ogni singola tappa della competizione, grazie ai collegamenti, ogni pomeriggio su Sky Sport 24, con l’inviato sul posto Sandro Donato Grosso.

Tutti i giorni, fino al 17 gennaio sempre su Sky Sport 24, alle 21:15 inizia Speciale Dakar Live, che riassume la giornata di corsa direttamente dai bivacchi. Tale approfondimento è visibile anche in replica, alle 22:45.

Anche Sky Sport Arena segue, quotidianamente, l’evento. Alle ore 23:00, infatti, sono proposte le immagini spettacolari del magazine che trasmette i momenti salienti della giornata. Tale approfondimento ha una durata di un’ora, è in lingua originale e permette di rimanere aggiornati in merito ai posizionamenti dei vari piloti.

Anche Eurosport, visibile su DAZN e Discovery+, segue la Dakar 2026. Tutti i giorni alle 21:00, dal 3 al 17 gennaio, c’è un programma in diretta che propone gli highlights, le interviste e le storie più belle della gara.